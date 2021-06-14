"Алтайскому молочнику" могут запретить производить кефир и сметану

Россельхознадзор по Алтайскому краю и Республике Алтай намерен запретить "Алтайскому молочнику" производить кефир и сметану. Об этом сообщает "Интерфакс".

В ведомстве рассказали, что в мае 2021 года были взяты пробы молочной продукции в дошкольных учреждениях Барнаула.

"В кефире и сметане "Алтайского молочника" были обнаружены растительные жиры (стерины). Но в составе продукции не указывалось их наличие", – сказал глава управления Андрей Миронов.

Производителю направили информацию об отзыве партии фальсификата и ведении работы по отзыву декларации о соответствии на продукцию. Это позволит запретить производство.

Управление также решает вопрос о проведении совместной проверки с прокуратурой.

Напомним, что в феврале специалисты Россельхознадзора нашли в продукции "Алтайского молочника" кишечную палочку. Непригодную продукцию в объёме одной тонны изъяли и уничтожили. Компанию собирались привлечь к административной ответственности, а также грозили ей приостановкой деятельности.