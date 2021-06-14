В МЧС жителей Алтайского края предупредили о повышенной пожароопасности

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю жителей региона предупредили о том, что в период с 15 по 18 июня местами ожидается высокая (4-й класс горимости), местами сохранится чрезвычайная пожароопасность (5-й класс горимости). Жара будет способствовать увеличению числа пожаров.

"Не жгите сухую траву и мусор, воздержитесь от любого использования открытого огня! Природные пожары, как правило, представляют угрозу не только садово-дачным обществам, но и населённым пунктам, объектам экономики и социального назначения", – напомнили в МЧС.

За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена ответственность по части 2 статьи 20.4 КоАП РФ. Гражданам грозит штраф до четырёх тысяч рублей.