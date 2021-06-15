Трое детей погибли в страшном пожаре в Республике Алтай

14 июня в селе Анос в Республике Алтай загорелся частный дом. К месту пожара спасателям пришлось ехать около 20 километров.
Пожарные прибыли к горящему дому через 20 минут после сообщения. В ходе тушения спасатели обнаружили тела троих детей в возрасте от трёх до семи лет.
"Не оставляйте детей дома без присмотра взрослых, не поручайте им присмотр за отопительным оборудованием – топящимися печами и электронагревательными приборами. В связи с низкими температурами воздуха в ночное время будьте осторожны при обогреве жилища. Соблюдайте правила пожарной безопасности", – напомнили родителям в региональном ГУ МЧС.
Комментарии
Это кошмар...
Что родитель должен не оставлять без присмотра понятно. А не потому ли он оставил, что он один кормилец? Ведь Детей пристроить летом в сад это проблема. Только если есть деньги - услуги няни или частного сада.
откуда в селе Анос детский сад. Численность 300 человек из них 2\3 пенсионеров
15.06.2021 08:35
Zilliboba
Альтернативно одаренный. В горах детские сады прям везде понатыканы.