Трое детей погибли в страшном пожаре в Республике Алтай

14 июня в селе Анос в Республике Алтай загорелся частный дом. К месту пожара спасателям пришлось ехать около 20 километров.

Пожарные прибыли к горящему дому через 20 минут после сообщения. В ходе тушения спасатели обнаружили тела троих детей в возрасте от трёх до семи лет.

"Не оставляйте детей дома без присмотра взрослых, не поручайте им присмотр за отопительным оборудованием – топящимися печами и электронагревательными приборами. В связи с низкими температурами воздуха в ночное время будьте осторожны при обогреве жилища. Соблюдайте правила пожарной безопасности", – напомнили родителям в региональном ГУ МЧС.