Мощный взрыв произошел на АЗС в Новосибирске. Обновлено

В Новосибирске по адресу Гусинобродское шоссе, 60 взорвались резервуары с топливом. Пожар получил повышенный уровень опасности.
"Через 7 минут первые пожарные расчеты были на месте, где происходило плотное задымление", — сообщили в региональном ГУ МЧС.
Подобраться к очагу возгорания сразу пожарные не смогли, так как резервуары с топливом продолжали взрываться. Сообщается, что на АЗС также есть резервуары с газом.
По предварительным данным, в результате пожара пострадали не менее четырех человек. Они получили сильные ожоги. Медики готовят пострадавших к госпитализации.
Дополнительная информация по факту происшествия уточняется.
Обновлено:
- По сообщениям издания NGS, огонь перекинулся на вторую заправку. Перед эти прогремели несколько взрывов, от которых в ближайших домах осыпалась штукатурка;
- "В районе полно скорых, обожгло ещё и тех, кто собрался поглазеть на пожар. Один из взрывов прогремел, когда первая пожарная машина завернула к заправке, надеюсь пожарные живы", — написала очевидица;
- Местные жители сообщают, что к месту происшествия прилетел вертолет МЧС;
- По факту происшествия возбуждено уголовное дело;
- После взрывов цистерны разбросало по жилым районам;
- Пожар удалось локализовать. Его площадь составила 1200 квадратных метров.
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