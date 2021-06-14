В МЧС назвали предварительную причину пожара на АЗС в Новосибирске

По предварительным данным, причиной пожара на АЗС в Новосибирске стало отсутствие заземления при сливе газа из газовоза. Об этом рассказали в МЧС.

Пожар привёл к нескольким взрывам. Цистерны разбросало далеко от заправки. Огонь перекинулся с АЗС на гаражи, где произошла разгерметизация газовых баллонов.

Всего на реагирование привлечено 90 человек и 20 единиц техники. Для координации сил и средств на месте происшествия развёрнут штаб пожаротушения. Гусинобродское шоссе перекрыли.

По информации медиков, число пострадавших превысило 25 человек. Среди них есть дети.

Угроза жилым домам отсутствует.