Бузова не смогла ответить на вопросы Губерниева и разрыдалась в эфире "Матч ТВ"

Скандал произошёл в эфире "Матч ТВ" 14 июня. Ольгу Бузову пригласили обсудить встречу сборных России и Бельгии, но всё пошло не по плану.
После того как певица эмоционально поддержала российских футболистов, Дмитрий Губерниев, иронично назвав её звездой МХАТа, спросил, какой футбол Бузовой нравится больше – Черчесова или тот, что практиковала советская сборная, в которую он включил деятелей культуры.
"Хватит щеголять знаниями. Я понимаю, что за 10 секунд вам надо показать образованность. То, что вы знаете эти фамилии, – это круто. Я за Россию, я за спортсменов, я за футбол. У нас есть два варианта. Первый – обосрать, как вы умеете делать в комментариях", – ответила ему певица.
Между ведущим и гостьей началась перепалка. Бузова так и не ответила на вопрос, после чего Губерниев сказал: "Знаете, что я вас сейчас спрошу: вы перестали пить коньяк по утрам или нет?"
После этого вопроса Бузова не выдержала и начала плакать в прямом эфире. Она назвала Губерниева дном и заявила, что больше не появится в эфире канала.
Комментарии
Вообщем-то правильно сказала, что Матч-ТВ - дно. И Губерниева заодно нагнула.
Не к лицу мужчине уничижать женщину, даже если он знает что она далека от интеллекта. Это самоутверждение на глупых делает самого Губерниева неполноценным зазнайкой. Футбол не та тема которой женщины интересуются. Фу!!!
договорились. до эфира. каждому хайп нужен.