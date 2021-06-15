Бузова не смогла ответить на вопросы Губерниева и разрыдалась в эфире "Матч ТВ"

Скандал произошёл в эфире "Матч ТВ" 14 июня. Ольгу Бузову пригласили обсудить встречу сборных России и Бельгии, но всё пошло не по плану.

После того как певица эмоционально поддержала российских футболистов, Дмитрий Губерниев, иронично назвав её звездой МХАТа, спросил, какой футбол Бузовой нравится больше – Черчесова или тот, что практиковала советская сборная, в которую он включил деятелей культуры.

"Хватит щеголять знаниями. Я понимаю, что за 10 секунд вам надо показать образованность. То, что вы знаете эти фамилии, – это круто. Я за Россию, я за спортсменов, я за футбол. У нас есть два варианта. Первый – обосрать, как вы умеете делать в комментариях", – ответила ему певица.

Между ведущим и гостьей началась перепалка. Бузова так и не ответила на вопрос, после чего Губерниев сказал: "Знаете, что я вас сейчас спрошу: вы перестали пить коньяк по утрам или нет?"

После этого вопроса Бузова не выдержала и начала плакать в прямом эфире. Она назвала Губерниева дном и заявила, что больше не появится в эфире канала.