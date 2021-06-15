Хочешь в Москву бесплатно? Выиграй два билета в конкурсе от amic.ru и Red Wings

Amic.ru совместно с компанией Red Wings проводит розыгрыш, приуроченный к запуску утреннего рейса Барнаул – Москва. Главный приз – два билета в столицу.
Условия:
– подпишитесь на аккаунты @barnaul_airport, @flyredwings, @amic.ru в Instagram;
– отметьте в комментариях под постом одного друга.
Количество комментариев не ограничено.
16 июня с помощью генератора случайных чисел будут выбраны три победителя, которые получат подарки.
Первое место – два билета Барнаул – Москва – Барнаул;
второе место – обслуживание в бизнес-терминале аэропорта Барнаул на две персоны;
третье место – сувенирная продукция от Барнаульского аэропорта.
Не забудьте проверить, чтобы в день розыгрыша ваш профиль был открыт.
Комментарии
Первое место 2 билета в одну сторону. (обратно добирайся как хош) .Второе место прийти обслужиться и обратно уйти (ах, нет вас туда без билетов не пустят). Третье место самое лучшее-"Призик" дадут. Чем то напомнило остров дураков из Незнайки...
обслуживание в бизнес-терминале
ну шо там такого? бесплатный виски кола?