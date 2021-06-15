Хочешь в Москву бесплатно? Выиграй два билета в конкурсе от amic.ru и Red Wings

Amic.ru совместно с компанией Red Wings проводит розыгрыш, приуроченный к запуску утреннего рейса Барнаул – Москва. Главный приз – два билета в столицу.

Условия:

– подпишитесь на аккаунты @barnaul_airport, @flyredwings, @amic.ru в Instagram;

– отметьте в комментариях под постом одного друга.

Количество комментариев не ограничено.

16 июня с помощью генератора случайных чисел будут выбраны три победителя, которые получат подарки.

Первое место – два билета Барнаул – Москва – Барнаул;

второе место – обслуживание в бизнес-терминале аэропорта Барнаул на две персоны;

третье место – сувенирная продукция от Барнаульского аэропорта.

Не забудьте проверить, чтобы в день розыгрыша ваш профиль был открыт.