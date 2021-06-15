Трое человек на автомобиле пропали в Горном Алтае

Трое человек без вести пропали в Чулышманской долине Горного Алтая, сообщили в республиканском управлении ГОЧС и ПБ в Instagram.

Установлено, что 2 июня трое жителей Улаганского района (мужчины 32-х и 37 лет, а также 35-летняя женщина) на автомобиле ВАЗ-2107 выехали из райцентра в село Балыкча. С тех пор об их местоположении ничего неизвестно.

"Есть основание полагать, что автомобиль съехал с дороги и упал в реку Чулышман в районе села Кок-Паш Улаганского района", – говорится в сообщении.

С 10 по 13 июня спасатели осуществляли поиск пропавших вдоль береговой линии, однако результатов осмотр не дал. Дальнейший поиск пропавших будут осуществлять водолазы алтайского поисково-спасательного отряда.