Житель Алтайского края лишился внедорожника из-за долга в полмиллиона рублей

В Алтайском крае судебные приставы арестовали автомобиль жителя Угловского района из-за задолженности по исполнительным производствам в полмиллиона рублей. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

В тот момент машина Toyota Harrier находилась у третьих лиц, занимающихся перепродажей автомобилей. Судебные приставы-исполнители созвонились с продавцом и выехали на продажу.

"Продавцом добровольно были переданы ключи и документы на транспортное средство, которое впоследствии было изъято и передано в присутствии понятых на ответственное хранение в специализированную организацию", – говорится в сообщении.

В краевом управлении призвали людей не уклоняться от своевременной оплаты задолженности по алиментам, оставаясь ответственными перед своими детьми.