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Житель Алтайского края лишился внедорожника из-за долга в полмиллиона рублей

, ИА "Амител"
В момент ареста автомобиль находился у перекупщиков
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае судебные приставы арестовали автомобиль жителя Угловского района из-за задолженности по исполнительным производствам в полмиллиона рублей. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

В тот момент машина Toyota Harrier находилась у третьих лиц, занимающихся перепродажей автомобилей. Судебные приставы-исполнители созвонились с продавцом и выехали на продажу.

"Продавцом добровольно были переданы ключи и документы на транспортное средство, которое впоследствии было изъято и передано в присутствии понятых на ответственное хранение в специализированную организацию", – говорится в сообщении.

В краевом управлении призвали людей не уклоняться от своевременной оплаты задолженности по алиментам, оставаясь ответственными перед своими детьми.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

15.06.2021 16:11
- гость -

бабы оскотинелись, присавы качают деньги!

Вот на этих детях потом мужики будут отыгрываться, когда на пенсию выйдут
Бабы будут снова верещать, что деток обирают до нитки

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