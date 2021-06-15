Житель Алтайского края лишился внедорожника из-за долга в полмиллиона рублей

В Алтайском крае судебные приставы арестовали автомобиль жителя Угловского района из-за задолженности по исполнительным производствам в полмиллиона рублей. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе регионального УФССП.
В тот момент машина Toyota Harrier находилась у третьих лиц, занимающихся перепродажей автомобилей. Судебные приставы-исполнители созвонились с продавцом и выехали на продажу.
"Продавцом добровольно были переданы ключи и документы на транспортное средство, которое впоследствии было изъято и передано в присутствии понятых на ответственное хранение в специализированную организацию", – говорится в сообщении.
В краевом управлении призвали людей не уклоняться от своевременной оплаты задолженности по алиментам, оставаясь ответственными перед своими детьми.
Комментарии
бабы оскотинелись, присавы качают деньги!
Вот на этих детях потом мужики будут отыгрываться, когда на пенсию выйдут
Бабы будут снова верещать, что деток обирают до нитки