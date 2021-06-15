"Придёт когда-то на моё место человек". О чём рассказал Путин в интервью телекомпании NBC

Президент РФ Владимир Путин 11 июня дал интервью журналисту телекомпании NBC Киру Симмонсу. Журналист не стеснялся задавать острые вопросы, повторяя некоторые несколько раз. Во время беседы Путин ответил на обвинения в собственной бездушности, говорил о кибератаках на США и напомнил о "двойных стандартах" американцев. Фразы Путина из интервью облетели все СМИ и вызвали бурное обсуждение. 14 июня текстовая версия интервью появилась на сайте Кремля. Публикуем самые интересные моменты из этой беседы.

"Вы убийца" и есть ли у вас душа?

Журналист NBC Кир Симмонс поинтересовался у Путина, помнит ли он случай, когда Байден заявил ему, что "не видит в нём души". "Я не помню этой части нашего разговора. Наверное, у него хорошая память", – сказал российский президент.

"Надо ещё подумать, что такое душа. Но я не помню этой части наших разговоров, честно говоря, не помню. Но мы все, когда мы встречаемся, разговариваем, работаем, добиваемся каких-то решений, мы действуем в интересах своих государств, своих народов. И это лежит в основе всех наших действий, помыслов, и это является побудительным мотивом для организации встреч подобного рода. Насчёт души – это в церковь, пожалуйста", – сказал Путин.

К. Симмонс: Да, вас часто описывают как религиозного человека, и он говорил, что он прямо в лицо сказал: вы бездушный человек.

В. Путин: Я такого не помню. "Что-то с памятью моей стало".

К. Симмонс: Он говорит, что 10 лет назад это было, когда он был вице-президентом.

В. Путин: У него хорошая память, наверное. Я не исключаю, но я такого не помню. Вообще, при личных встречах люди стараются вести себя как-то корректно. Я не помню некорректных элементов поведения со стороны моих коллег, до сих пор ничего подобного не было. Ну, может быть, что-то он и сказал, но я не помню.

К. Симмонс: По-вашему, неуместно такие вещи говорить?

В. Путин: Смотря в каком контексте, смотря в какой форме...

Симмонс также спросил российского президента, считает ли он себя "убийцей", напомнив слова опять-таки Джо Байдена и Джона Маккейна. В ответ Путин заявил, что привык к атакам со всех сторон. "Мы не жених и невеста, не клянёмся друг другу в вечной любви и дружбе. Мы партнёры и в чём-то соперничаем друг с другом", – подчеркнул президент.

"Я таких обвинений слышал десятки, особенно в период наших тяжёлых событий во время нашей борьбы с терроризмом на Северном Кавказе. Я при этом всегда руководствуюсь интересами российского государства и русского народа, и вот эти сентенции по поводу того, кто, как, чего и кого называет, меня абсолютно не волнуют", – сказал Путин.

О Трампе и Байдене

"Я и сейчас считаю, что бывший президент США господин Трамп – человек незаурядный, талантливый, иначе он не стал бы президентом США", – сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста. Он отметил, что Байден в первую очередь отличается от Трампа тем, что он профессионал в политике: "президент Байден, конечно, кардинальным образом отличается от Трампа, потому что он профессионал, он почти что всю жизнь свою сознательную в политике. Он занимается этим многие-многие годы, я уже говорил об этом, и это очевидный факт: сколько лет он был сенатором, сколько лет он занимался вопросами, скажем, разоружения, международной политики фактически на экспертном уровне. Это другой человек. Я очень рассчитываю – есть плюсы, есть минусы, – что не будет таких импульсивных движений со стороны действующего президента, что мы будем соблюдать определённые правила общения, сможем о чём-то договариваться, находить какие-то точки соприкосновения".

О хакерских атаках на США

Обвинения США в адрес России по поводу кибератак и вмешательства в выборы Владимир Путин назвал беспочвенными и вновь подчеркнул, что США всё ещё не предоставили никаких доказательств.

"Но где же доказательства того, что это было сделано на самом деле? Я вам скажу: и это, и то, и тот сказал, и этот сказал, – а доказательства-то где? На такие бездоказательные обвинения я могу вам ответить: можете жаловаться в Международную лигу сексуальных реформ. Вас это устроит? Но это же просто разговор ни о чём. Ну хотя бы что-нибудь положите на стол, чтобы мы могли посмотреть и как-то на это отреагировать. Но ведь ничего этого нет. Это просто превращается в какой-то фарс, бесконечный фарс. Вы сказали: много-много доказательств – но ни одного опять не привели. Это же разговор в пустоту, в пользу бедных совсем. О чём мы говорим?" – подчеркнул он.

"Нас во многом обвиняли. Вмешательства в выборы, кибератаки и всё в этом духе. И ни разу, ни разу никто не подумал предоставить какие-то доказательства или улики. Лишь необоснованные обвинения. Я удивлён, что нас ещё не обвинили в том, что мы спровоцировали движение Black Lives Matter", – сказал президент.

Путин также отметил, что западные спецслужбы могут сами вести антироссийскую деятельность в киберпространстве. "Я этого не боюсь, но не исключаю, что так может быть", – пояснил он. "То, чего боятся в США, может представлять опасность и для нас".

Путин: Вы знаете, что касается войны, то, скажем, НАТО официально, я хочу обратить ваше внимание на это, официально объявила о том, что считает киберпространство сферой боевых действий и проводит военные учения в киберпространстве. Мы об этом не говорим никогда.

Симмонс: И вы участник этих боевых действий.

Путин: Нет.

Симмонс: Россия на этом поле ведёт войну. Так это?

Путин: Нет, не так. Это не так.

Симмонс: Правда?

Путин: Если бы мы хотели это делать… НАТО сказала, что считает киберпространство сферой боевых действий, и готовится, и даже учения проводит. Ну что нам мешает, мы сказали бы тоже: вы так, и мы так будем делать. Но мы не хотим этого. Так же как мы не хотим милитаризации космоса, мы не хотим и милитаризации киберпространства. И предлагали много раз договариваться о совместной работе в сфере безопасности по этому направлению, а ваше правительство отказывается.

О рейсе Ryanair и Протасевиче

"Я не то чтобы одобряю и не то чтобы осуждаю. Так случилось", – ответил Путин на вопрос журналиста, одобряет ли он поступок Лукашенко в отношении блогера Протасевича.

"Я рассказывал недавно в одном из разговоров с европейским коллегой, версия господина Лукашенко, о которой он мне рассказал, заключается в том, что к ним самим поступила информация, что на борту находится взрывное устройство. Они проинформировали пилота, не принуждали его к посадке, и пилот принял решение садиться в Минске. Вот и всё", – добавил Путин, подчеркнув, что у него нет оснований не верить Лукашенко.

"А почему мне ему не верить? Вы спросите у пилота. Самое простое – спросить у командира корабля: тебя принуждали к посадке или нет? Спросите у него. Вы спрашивали у него? Что-то я ни разу не слышал интервью этого командира корабля, который сел в Минске. Почему бы его не спросить: тебя что, силой принуждали садиться? Почему не спрашиваете-то у него? Это даже странно. Все обвиняют Лукашенко, а у пилота не спрашивают".

Об учениях и НАТО

"Во-первых, сама Украина постоянно подтаскивала, да, по-моему, и сейчас продолжает ещё ‒ и личный состав, и военную технику в район конфликта на юго-востоке Украины, к Донбассу – первое. Второе: мы проводили плановые учения на своей территории и не только на юге Российской Федерации, а и на Дальнем Востоке, и на севере, в Арктике проводили учения. Одновременно проводились учения в нескольких регионах Российской Федерации. В это же время США проводили учения на Аляске, так, на минуточку", – подчеркнул Путин.

Он отметил, что эти учения проходили вблизи российских границ, но в Москве "не обратили на это внимание".

К. Симмонс: Очень часто эти учения, которые мы проводим, это же в ответ на ваши действия и на ваши учения. Ваше противостояние с НАТО во многом ведь усугубило ситуацию, и НАТО своего рода играет в оборону.

В. Путин: Ничего себе оборона! В период Советского Союза ещё Горбачёву, он, слава богу, жив-здоров, спросите у него, устно, но всё-таки было обещано, что не будет расширения НАТО на восток. Ну и где эти обещания? Две волны расширения…

К. Симмонс: Где написано, где было закреплено это обещание?

В. Путин: Вы молодец! Правильно, обманули дурачка на четыре кулачка – у нас так в народе говорят. Надо всё закреплять на бумаге. Но зачем надо было расширять НАТО на восток, приближая инфраструктуру к нашим границам? И вы говорите, что это мы ведём себя агрессивно. С какой стати?

Об отношениях России и США и "двойных стандартах"

"У нас отношения двусторонние деградировали до самой низкой планки за последние годы, а всё-таки есть вопросы, которые требуют сверки часов, определения каких-то позиций взаимных, для того чтобы вопросы, представляющие взаимный интерес, решались эффективнее в интересах как Соединенных Штатов, так и России", – подчеркнул Путин, отвечая на вопрос об ожиданиях от предстоящей встречи с Джо Байденом.

В ответ на заявление журналиста, что Россия провоцирует мировую нестабильность, Путин предложил США "взглянуть в зеркало": "У нас есть такая поговорка: "Не пеняй на зеркало, коли рожа крива". Я не имею в виду вас лично. Но когда кто-то нас в чём-то обвиняет, я отвечаю: почему вы не посмотрите на себя? В отражении в зеркале вы увидите себя, не нас", – отметил президент РФ.

"Самая главная ценность в международных отношениях – это стабильность и предсказуемость, – сказал Путин. – Мы со стороны, как я считаю, наших американских партнёров как раз этого и не видели в предыдущие годы. Какая же стабильность и предсказуемость, если мы вспомним события в Ливии в 2011 году, когда страну разрушили? Ну и какая здесь стабильность и предсказуемость? Все время говорили о том, что войска в Афганистане будут оставаться. Потом раз, вдруг – бум, войска из Афганистана выводятся. Это что стабильность, предсказуемость?"

Также российский президент вспомнил штурм Капитолия как доказательство, что в США также преследуют людей за политическое инакомыслие: "Вы знаете, что у вас 450 человек арестованы после захода в Конгресс? И они пришли не для того, чтобы украсть там компьютер, они пришли с политическими требованиями. 450 человек арестованы, им грозит тюремное заключение от 15 до 25 лет, и они пришли с политическими требованиями. Разве это не преследование за политические взгляды? Некоторых обвиняют в заговоре с целью захвата власти. Некоторых вообще в грабеже обвиняют. Они пришли не грабить".

Об оппозиции и Навальном

У нас нет такой привычки кого-то убивать, ответил Путин, отвечая на прямой вопрос журналиста, отдавал ли он приказ об убийстве Навального.

"Его могут называть как угодно, он один из людей, находящихся в местах лишения свободы. Для меня он один из граждан Российской Федерации, который осуждён российским судом и находится в местах лишения свободы, таких много… Никакого эксклюзива никому мы делать не должны, и это неправильно будет, все должны быть в равном положении, это называется "принцип наибольшего благоприятствования", не хуже, чем кому-либо другому. И того человека, о котором вы упомянули, это тоже касается", – сказал Путин об условиях содержания Навального.

"Кто вам сказал, что нас пугает оппозиция или меня пугает оппозиция? Кто вам это сказал? Вы знаете, это даже смешно", – сказал президент РФ.

О президентстве

Владимир Путин признался, что поддержит (в качестве своего преемника, – прим. редакции) человека "с конструктивными взглядами", преданного стране, того, кто "готов положить на алтарь Отечества не просто годы, а всю свою жизнь".

"Придёт когда-то обязательно на моё место другой человек. И почему всё это должно рухнуть, что ли? Мы боролись с международным терроризмом – слава богу, задушили его на корню. Это должно опять возродиться, что ли? Думаю, что нет. Другое дело, что на политической сцене могут появляться разные люди, с разными взглядами. Ну и хорошо, – сказал президент. – Вы знаете, я настолько связал всю свою судьбу с судьбой страны, для меня в жизни нет никакой другой, более значимой задачи, чем укрепление России".

В. Путин: Когда-то, разумеется, – это естественный процесс, биологический – нам всем будет замена: и вам на своём месте, мне на своём. Но я уверен, что фундаментальные основы российской государственности, российской экономики, политической системы будут такими, что она будет твёрдо стоять на ногах и уверенно смотреть в будущее.

К. Симмонс: И вот вы смотрите на этого человека. Вы будете ожидать от него такой же защиты, как в своё время предложили президенту Ельцину, что он тоже защищать будет вас?

В. Путин: Я даже не думаю об этом, это вопросы вообще третьестепенного значения. Самое главное – это судьба страны и её народа.