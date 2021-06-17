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"Победа" не приходит сама. Чем грозит пассажирам уход "Аэрофлота" из Барнаула?

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Крупнейший перевозчик страны с июля прекращает летать на Алтай
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Крупнейшая в России авиакомпания "Аэрофлот" с июля прекратит полёты в Барнаул. Согласно новой стратегии, "Аэрофлот" передаст свои внутрироссийские направления дочерним компаниям – "России" и "Победе". Ожидается, что до конца 2021 года авиаперевозчик перестанет летать в 26 крупнейших городов страны и сосредоточится на международных направлениях. Власти Алтайского края около полугода вели переговоры с авиакомпанией о сохранении хотя бы одного рейса "Аэрофлота" из Барнаула в Москву в день, но найти компромисс сторонам не удалось. Рассказываем, почему с рынка уходит "Аэрофлот" и как это отразится на пассажирах.

Почему уходит "Аэрофлот"?

В компании говорят – из-за кризиса, связанного с коронавирусом. Перевозчик с лета 2020-го практически не летает за границу. Самолёты стоимостью сотни миллионов долларов простаивают в ангарах. (Впрочем, кризис не помешал компании купить дорогой и современный Airbus A320neo и стать первым оператором этого типа воздушных судов в России, – прим. редакции.) Сейчас, по словам представителей авиакомпании, "Аэрофлот" закрывает нерентабельные маршруты, чтобы минимизировать потери. Перевозчик уже ушёл из таких крупных российских городов, как Нижний Новгород, Челябинск, Тюмень, Воронеж и Астрахань. Летом этого года компания намерена закрыть ещё несколько направлений, в том числе Дальний Восток и Сибирь. Исключением станет перевалочный хаб – новосибирский аэропорт Толмачёво.

Согласно заявлениям представителей "Аэрофлота" в СМИ, сокращение присутствия крупнейшего авиаперевозчика в России станет даже выгодным пассажирам, так как они смогут летать гораздо дешевле. Дело в том, что авиакомпания передаст часть своих российских направлений "Победе", стоимость билетов в эконом-классе у которой на 30% ниже, чем в "Аэрофлоте". Лоукостер заберёт себе города Сибири и Дальнего Востока. Ещё часть направлений передадут компании "Россия", которая зайдёт в регионы центральной части страны.

Кто заменит "Аэрофлот" на Алтае?

Лоукостер "Победа". Сейчас из Барнаула в Москву летают три авиакомпании. Но "Аэрофлот" – единственный перевозчик, который базируется в Шереметьево. Этот аэроузел – базовый для международных рейсов. Отсюда можно улететь в 90 стран мира. Поэтому "Аэрофлот" пользовался популярностью у алтайских туристов, которые на стыковочных рейсах отправлялись в курортные страны на отдых. "Победа" же исторически летает во Внуково. Но, как выяснил amic.ru, для удобства алтайских пассажиров лоукостер сменит прописку и будет выполнять все свои внутренние рейсы в Шереметьево.

Кроме того, в результате содействия алтайских властей, в Алтайский край пришла компания Red Wings, которая тоже будет осуществлять рейсы в Москву.

И как будет летать Red Wings?

Он уже летает. Первый рейс был 16 июня. Полёты из Барнаула в Москву перевозчик осуществляет на лайнерах Airbus 320, который считается одним из самых популярных и безопасных среднемагистральных самолётов в мире. Рейс будет ежедневным, обещают в авиакомпании. Для прилетающих из Барнаула Red Wings обеспечит удобные стыковки в своём базовом аэропорту Домодедово на рейсы в курортные города страны и мира. Кстати, по случаю открытия направления авиакомпания до конца июня снизила стоимость билетов: улететь из Барнаула в Москву с багажом сейчас можно за 7999 рублей. Без багажа – за 5999. Впрочем, в июле и августе цены вырастут и будут на уровне с другими авиаперевозчиками, работающими на маршруте.

Как будет летать "Победа"?

С июля полёты будут выполняться на Boeing 737-800 в традиционной для "Победы" компоновке на 189 мест. Согласно расписанию, из Барнаула борт будет отправляться ежедневно в 05:45 утра. Время в пути составит 4 часа 40 минут. Обратно самолёт отправится в 20:20 по московскому времени, прибытие в Барнаул – в 5 утра.

Сколько будут стоить билеты?

Несмотря на то, что перевозчик считается одним из самых (если не самым) бюджетных, перелёты из Барнаула в Москву на самолётах этой компании будут не такими уж и дешёвыми. Так, в июле билет в один конец из столицы края в Москву на прямой рейс будет стоить от 8 до 12 тысяч рублей. Бесплатно в салон самолёта можно взять сумку или рюкзак размером 36x30x23 см и весом не более 2,2 кг. В него войдёт ноутбук, пара футболок и шорты. За каждый дополнительный килограмм придётся выложить 1100 рублей – такой тариф установлен на всех рейсах "Победы". (Для сравнения: "Аэрофлот" за багаж в эконом-классе просит около 2 тысяч рублей. За эти деньги вы сможете взять сумку до 23 килограммов, – прим. ред.) То есть полноценный чемодан с вещами может обойтись вам как стоимость горящего тура в Турцию. Судя по отзывам клиентов на сайте "Победы", порой при стоимости билета в 1-1,5 тысячи рублей, багаж становился почти золотым – 8-10 тысяч рублей. Проще купить одежду по прилёте, чем везти её на самолётах "Победы".

Полёт без ручной клади обойдётся от 5 до 6 тысяч рублей. Но при этом ни за какую дополнительную плату вам не позволят в салон взять сумку.

Какие ещё минусы у "Победы"?

Вас не будут кормить во время полёта. По информации источника в барнаульском аэропорту, рейсы Барнаул – Москва будут выполняться на самолётах Boeing 737-800 в максимальной компоновке. Это около 190-200 посадочных мест. А значит, готовьтесь к тому, что колени будут упираться в кресло сидящего впереди, и придётся терпеть неудобства почти пять часов полёта. 

Ещё один важный момент: у "Победы" отсутствует бизнес-класс. У "Аэрофлота", например, было 16 VIP-мест, и услугами именно этого авиаперевозчика пользовались алтайские депутаты, чиновники и губернатор края Виктор Томенко во время командировок в столицу. Кстати, бизнес-класса нет также у "Уральских авиалиний" и Red Wings. Теперь с комфортом улететь в столицу страны можно только на рейсах S7. Но авиакомпания может разместить только восемь VIP-пассажиров. Кому-то мест может и не хватить.

Как ещё можно улететь из Барнаула в Москву?

На лайнерах "Уральских авиалиний" и S7. Средняя цена билета в один конец – от 8 до 13 тысяч рублей. Базовым аэропортом в Москве для этих компаний является Домодедово.

А куда вообще ещё можно улететь из Барнаула, кроме Москвы?

Да много куда. Так, "Уральские авиалинии" с 1 мая начали выполнять рейсы в Крым на Airbus А320. Вылет из Симферополя в Барнаул по понедельникам и пятницам, а из Барнаула – по вторникам и субботам.

С 5 июня в Симферополь летает Nordwind. Маршрут обслуживает Boeing 737-800. Этот же перевозчик осуществляет рейсы из Барнаула в Санкт-Петербург.

Также жители края могут добраться в Сургут на самолётах компании UTair. Вылеты по вторникам и субботам. Рейсы субсидированные, поэтому стоимость билетов от 5 до 6 тысяч рублей. Также на бортах UTair можно по понедельникам и субботам на ATR-72 улететь в Омск. Цена – от 2,5 тысячи рублей.

По вторникам, четвергам и субботам осуществляются рейсы в Екатеринбург авиакомпанией Red Wings. Стоимость билета на SSJ 100, работающем на маршруте, от 2 до 5 тысяч рублей.

Компания S7 летает ещё из Барнаула в Новосибирск, "СиЛА" – в Томск, "ЮВТ Аэро" – в Казань, а "КрасАвиа" – в Красноярск. Средняя стоимость билета на этих направлениях – 3-4 тысячи рублей.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

17.06.2021 07:25
- гость -

предложение победе, так как багаж никто, в здравом состоянии, с собой брать не будет и соответственно разгрузку можно увеличить, располовиньте салон на сидячие и несидячие места, можно вообще только поручни оставить, так зато человек 300 запихнуть можно

17.06.2021 07:31
- гость -

Змей один, головы разные. Сдохнут от жадности.

17.06.2021 07:41
- гость -

Часто можно встретить мнение, что цены из аэропорта Барнаула завышены, так как аэропорт берет большие сборы. А Аэрофлот уходит из Барнаула и предложил Победу, вероятно сработал принцип, край достоен локостера. Хотя Аэрофлот открыл рейсы в Горно-Алиайск из столицы и цены там в 2 раза ниже барнаульских. Гдн логика?

17.06.2021 08:10
- гость -

Где логика?Побеждает тот у кого кошелёк толще.Вот вам и вся логика.

17.06.2021 08:26
- гость -

17.06.2021 07:25
- гость -

И оставить только 1 пилота, который пусть стоя летит или на своей табуретке. В связи с тем, что еда не предусмотрена стюардессы тоже не нужны!

17.06.2021 08:28
- гость -

Сделайте вменяемые цены на вылеты из Барнаула и люди будут летать и рейсы снимать не нужно. А когда в разы дешевле лететь из Нска или Г.Алтайска никто сам в здравом уме переплачивать не будет. Сам ни один раз пытался вылететь из нашего аэропорта, но когда разница в стоимости билета до Москвы доходит до нескольких тысяч и с лихвой перекрывает трансфер до Нска, то выбор очевиден. А уж когда летишь семьей и не один. Властям края, раз уж им так ценен бизнес класс, нужно было работать в этом направлении.

17.06.2021 08:42
гость

Откуда такие нормы ручной клади в "Победе"? С офиц. сайта:
Ручная кладь на рейсах «Победы»
Для безопасного размещения в салоне самолета максимальные суммарные габариты Ручной клади не должны превышать 36x30x27 сантиметров (общий размер всех предметов). Ручная кладь по количеству и весу вещей не ограничивается, но должна свободно помещаться в калибратор (измеритель) Ручной клади с логотипом авиакомпании, установленный в аэропорту.* Измерение необходимо произвести перед тем, как пройти в зону предполетного досмотра. Нормы провоза Ручной клади не суммируются и не распространяется на детей до 2 лет, перевозимых без предоставления отдельного места.
Помимо поместившихся в калибратор вещей вы можете взять без дополнительной платы:
ноутбук или планшет без чехла ЛЮБОГО размера;
зонт-трость (но не пляжный зонт!)
*Альтернативно можно воспользоваться правилами провоза ручной клади, установленными на основе Федеральных авиационных правил.
ВАЖНО! Приобретенные в аэропорту еда и товары должны свободно помещаться в калибратор вместе с остальной ручной кладью. Габариты ручной клади проверяют:
во время регистрации
у выхода на посадку
при входе на борт воздушного судна.
Это значит, что приобретенные в аэропорту еда и товары должны свободно помещаться в калибратор вместе с остальной ручной кладью.

17.06.2021 08:47
- гость -

8-42
там для людей еще калибратор не поставили?

17.06.2021 08:57
- гость -

скоро и для людей поставят, рост/ вес...

17.06.2021 08:58
- гость -

Скатертью дорога!
Он всю жизнь был самым дорогим, им пользуются одни чиновники

17.06.2021 08:59
- гость -

Я помню, что у Победы есть жесткие ограничения по габаритам ручной клади, но нет никаких ограничений по весу - хоть гирю с собой вези. Поэтому ваше бюджетное путешествие никак не ограниченно парой футболок и шортами, главное компактно уложить вещи.

17.06.2021 09:17
- гость -

"...лоукостер сменит прописку и будет выполнять все свои внутренние рейсы в Шереметьево"

Не все, а только те, которые "Победе" передает "Аэрофлот". То есть, теперь "Победа" будет выполнять рейсы и во Внуково, и в Шереметьево.

17.06.2021 09:54
Dron

"...купить дорогой и современный Airbus A320neo и стать первым оператором этого типа воздушных судов в России, – прим. редакции..."

S7 уже года три как на A320neo летает

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