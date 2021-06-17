"Победа" не приходит сама. Чем грозит пассажирам уход "Аэрофлота" из Барнаула?

Крупнейшая в России авиакомпания "Аэрофлот" с июля прекратит полёты в Барнаул. Согласно новой стратегии, "Аэрофлот" передаст свои внутрироссийские направления дочерним компаниям – "России" и "Победе". Ожидается, что до конца 2021 года авиаперевозчик перестанет летать в 26 крупнейших городов страны и сосредоточится на международных направлениях. Власти Алтайского края около полугода вели переговоры с авиакомпанией о сохранении хотя бы одного рейса "Аэрофлота" из Барнаула в Москву в день, но найти компромисс сторонам не удалось. Рассказываем, почему с рынка уходит "Аэрофлот" и как это отразится на пассажирах.
Почему уходит "Аэрофлот"?
В компании говорят – из-за кризиса, связанного с коронавирусом. Перевозчик с лета 2020-го практически не летает за границу. Самолёты стоимостью сотни миллионов долларов простаивают в ангарах. (Впрочем, кризис не помешал компании купить дорогой и современный Airbus A320neo и стать первым оператором этого типа воздушных судов в России, – прим. редакции.) Сейчас, по словам представителей авиакомпании, "Аэрофлот" закрывает нерентабельные маршруты, чтобы минимизировать потери. Перевозчик уже ушёл из таких крупных российских городов, как Нижний Новгород, Челябинск, Тюмень, Воронеж и Астрахань. Летом этого года компания намерена закрыть ещё несколько направлений, в том числе Дальний Восток и Сибирь. Исключением станет перевалочный хаб – новосибирский аэропорт Толмачёво.
Согласно заявлениям представителей "Аэрофлота" в СМИ, сокращение присутствия крупнейшего авиаперевозчика в России станет даже выгодным пассажирам, так как они смогут летать гораздо дешевле. Дело в том, что авиакомпания передаст часть своих российских направлений "Победе", стоимость билетов в эконом-классе у которой на 30% ниже, чем в "Аэрофлоте". Лоукостер заберёт себе города Сибири и Дальнего Востока. Ещё часть направлений передадут компании "Россия", которая зайдёт в регионы центральной части страны.
Кто заменит "Аэрофлот" на Алтае?
Лоукостер "Победа". Сейчас из Барнаула в Москву летают три авиакомпании. Но "Аэрофлот" – единственный перевозчик, который базируется в Шереметьево. Этот аэроузел – базовый для международных рейсов. Отсюда можно улететь в 90 стран мира. Поэтому "Аэрофлот" пользовался популярностью у алтайских туристов, которые на стыковочных рейсах отправлялись в курортные страны на отдых. "Победа" же исторически летает во Внуково. Но, как выяснил amic.ru, для удобства алтайских пассажиров лоукостер сменит прописку и будет выполнять все свои внутренние рейсы в Шереметьево.
Кроме того, в результате содействия алтайских властей, в Алтайский край пришла компания Red Wings, которая тоже будет осуществлять рейсы в Москву.
И как будет летать Red Wings?
Он уже летает. Первый рейс был 16 июня. Полёты из Барнаула в Москву перевозчик осуществляет на лайнерах Airbus 320, который считается одним из самых популярных и безопасных среднемагистральных самолётов в мире. Рейс будет ежедневным, обещают в авиакомпании. Для прилетающих из Барнаула Red Wings обеспечит удобные стыковки в своём базовом аэропорту Домодедово на рейсы в курортные города страны и мира. Кстати, по случаю открытия направления авиакомпания до конца июня снизила стоимость билетов: улететь из Барнаула в Москву с багажом сейчас можно за 7999 рублей. Без багажа – за 5999. Впрочем, в июле и августе цены вырастут и будут на уровне с другими авиаперевозчиками, работающими на маршруте.
Как будет летать "Победа"?
С июля полёты будут выполняться на Boeing 737-800 в традиционной для "Победы" компоновке на 189 мест. Согласно расписанию, из Барнаула борт будет отправляться ежедневно в 05:45 утра. Время в пути составит 4 часа 40 минут. Обратно самолёт отправится в 20:20 по московскому времени, прибытие в Барнаул – в 5 утра.
Сколько будут стоить билеты?
Несмотря на то, что перевозчик считается одним из самых (если не самым) бюджетных, перелёты из Барнаула в Москву на самолётах этой компании будут не такими уж и дешёвыми. Так, в июле билет в один конец из столицы края в Москву на прямой рейс будет стоить от 8 до 12 тысяч рублей. Бесплатно в салон самолёта можно взять сумку или рюкзак размером 36x30x23 см и весом не более 2,2 кг. В него войдёт ноутбук, пара футболок и шорты. За каждый дополнительный килограмм придётся выложить 1100 рублей – такой тариф установлен на всех рейсах "Победы". (Для сравнения: "Аэрофлот" за багаж в эконом-классе просит около 2 тысяч рублей. За эти деньги вы сможете взять сумку до 23 килограммов, – прим. ред.) То есть полноценный чемодан с вещами может обойтись вам как стоимость горящего тура в Турцию. Судя по отзывам клиентов на сайте "Победы", порой при стоимости билета в 1-1,5 тысячи рублей, багаж становился почти золотым – 8-10 тысяч рублей. Проще купить одежду по прилёте, чем везти её на самолётах "Победы".
Полёт без ручной клади обойдётся от 5 до 6 тысяч рублей. Но при этом ни за какую дополнительную плату вам не позволят в салон взять сумку.
Какие ещё минусы у "Победы"?
Вас не будут кормить во время полёта. По информации источника в барнаульском аэропорту, рейсы Барнаул – Москва будут выполняться на самолётах Boeing 737-800 в максимальной компоновке. Это около 190-200 посадочных мест. А значит, готовьтесь к тому, что колени будут упираться в кресло сидящего впереди, и придётся терпеть неудобства почти пять часов полёта.
Ещё один важный момент: у "Победы" отсутствует бизнес-класс. У "Аэрофлота", например, было 16 VIP-мест, и услугами именно этого авиаперевозчика пользовались алтайские депутаты, чиновники и губернатор края Виктор Томенко во время командировок в столицу. Кстати, бизнес-класса нет также у "Уральских авиалиний" и Red Wings. Теперь с комфортом улететь в столицу страны можно только на рейсах S7. Но авиакомпания может разместить только восемь VIP-пассажиров. Кому-то мест может и не хватить.
Как ещё можно улететь из Барнаула в Москву?
На лайнерах "Уральских авиалиний" и S7. Средняя цена билета в один конец – от 8 до 13 тысяч рублей. Базовым аэропортом в Москве для этих компаний является Домодедово.
А куда вообще ещё можно улететь из Барнаула, кроме Москвы?
Да много куда. Так, "Уральские авиалинии" с 1 мая начали выполнять рейсы в Крым на Airbus А320. Вылет из Симферополя в Барнаул по понедельникам и пятницам, а из Барнаула – по вторникам и субботам.
С 5 июня в Симферополь летает Nordwind. Маршрут обслуживает Boeing 737-800. Этот же перевозчик осуществляет рейсы из Барнаула в Санкт-Петербург.
Также жители края могут добраться в Сургут на самолётах компании UTair. Вылеты по вторникам и субботам. Рейсы субсидированные, поэтому стоимость билетов от 5 до 6 тысяч рублей. Также на бортах UTair можно по понедельникам и субботам на ATR-72 улететь в Омск. Цена – от 2,5 тысячи рублей.
По вторникам, четвергам и субботам осуществляются рейсы в Екатеринбург авиакомпанией Red Wings. Стоимость билета на SSJ 100, работающем на маршруте, от 2 до 5 тысяч рублей.
Компания S7 летает ещё из Барнаула в Новосибирск, "СиЛА" – в Томск, "ЮВТ Аэро" – в Казань, а "КрасАвиа" – в Красноярск. Средняя стоимость билета на этих направлениях – 3-4 тысячи рублей.
Комментарии
предложение победе, так как багаж никто, в здравом состоянии, с собой брать не будет и соответственно разгрузку можно увеличить, располовиньте салон на сидячие и несидячие места, можно вообще только поручни оставить, так зато человек 300 запихнуть можно
Змей один, головы разные. Сдохнут от жадности.
Часто можно встретить мнение, что цены из аэропорта Барнаула завышены, так как аэропорт берет большие сборы. А Аэрофлот уходит из Барнаула и предложил Победу, вероятно сработал принцип, край достоен локостера. Хотя Аэрофлот открыл рейсы в Горно-Алиайск из столицы и цены там в 2 раза ниже барнаульских. Гдн логика?
Где логика?Побеждает тот у кого кошелёк толще.Вот вам и вся логика.
17.06.2021 07:25
- гость -
И оставить только 1 пилота, который пусть стоя летит или на своей табуретке. В связи с тем, что еда не предусмотрена стюардессы тоже не нужны!
Сделайте вменяемые цены на вылеты из Барнаула и люди будут летать и рейсы снимать не нужно. А когда в разы дешевле лететь из Нска или Г.Алтайска никто сам в здравом уме переплачивать не будет. Сам ни один раз пытался вылететь из нашего аэропорта, но когда разница в стоимости билета до Москвы доходит до нескольких тысяч и с лихвой перекрывает трансфер до Нска, то выбор очевиден. А уж когда летишь семьей и не один. Властям края, раз уж им так ценен бизнес класс, нужно было работать в этом направлении.
Откуда такие нормы ручной клади в "Победе"? С офиц. сайта:
Ручная кладь на рейсах «Победы»
Для безопасного размещения в салоне самолета максимальные суммарные габариты Ручной клади не должны превышать 36x30x27 сантиметров (общий размер всех предметов). Ручная кладь по количеству и весу вещей не ограничивается, но должна свободно помещаться в калибратор (измеритель) Ручной клади с логотипом авиакомпании, установленный в аэропорту.* Измерение необходимо произвести перед тем, как пройти в зону предполетного досмотра. Нормы провоза Ручной клади не суммируются и не распространяется на детей до 2 лет, перевозимых без предоставления отдельного места.
Помимо поместившихся в калибратор вещей вы можете взять без дополнительной платы:
ноутбук или планшет без чехла ЛЮБОГО размера;
зонт-трость (но не пляжный зонт!)
*Альтернативно можно воспользоваться правилами провоза ручной клади, установленными на основе Федеральных авиационных правил.
ВАЖНО! Приобретенные в аэропорту еда и товары должны свободно помещаться в калибратор вместе с остальной ручной кладью. Габариты ручной клади проверяют:
во время регистрации
у выхода на посадку
при входе на борт воздушного судна.
Это значит, что приобретенные в аэропорту еда и товары должны свободно помещаться в калибратор вместе с остальной ручной кладью.
8-42
там для людей еще калибратор не поставили?
скоро и для людей поставят, рост/ вес...
Скатертью дорога!
Он всю жизнь был самым дорогим, им пользуются одни чиновники
Я помню, что у Победы есть жесткие ограничения по габаритам ручной клади, но нет никаких ограничений по весу - хоть гирю с собой вези. Поэтому ваше бюджетное путешествие никак не ограниченно парой футболок и шортами, главное компактно уложить вещи.
"...лоукостер сменит прописку и будет выполнять все свои внутренние рейсы в Шереметьево"
Не все, а только те, которые "Победе" передает "Аэрофлот". То есть, теперь "Победа" будет выполнять рейсы и во Внуково, и в Шереметьево.
"...купить дорогой и современный Airbus A320neo и стать первым оператором этого типа воздушных судов в России, – прим. редакции..."
S7 уже года три как на A320neo летает