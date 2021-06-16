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Главврач больницы в Коммунарке Проценко назвал срок прививки от COVID-19 для переболевших

, ИА "Амител"
По словам врача, эксперты пока не понимают, насколько длительным будет иммунный ответ после вакцинации
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал сроки вакцинации для россиян, перенесших COVID-19. По его словам, переболевшим гражданам стоит делать прививку спустя девять месяцев после болезни.

Как заявил медик в эфире программы "Антонимы" на RT, точной уверенности в сроках вакцинации для перенесших коронавирусом нет. Однако за время пандемии выяснилось, что этот период составляет минимум девять месяцев: именно столько сохраняется приобретенный после болезни иммунитет.

При этом Проценко допустил, что срок вакцинации после болезни может увеличиться до года.

"Мы пока не понимаем, насколько длительный будет иммунный ответ после вакцинации, а не после болезни, поэтому вокруг этих девяти месяцев сейчас крутится", – подчеркнул врач.

Отдельно Проценко добавил, что в ближайшие полгода появятся данные об имунном ответе на вакцину среди первых добровольцев.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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