Режим повышенной готовности из-за возможного подтопления отменили в Затоне

На утро 16 июня уровень воды в реке Оби составил 479 см. За сутки он опустился на 22 сантиметра.

"В связи со стабилизацией гидрологической обстановки в Центральном районе сняли режим повышенной готовности для органов управления и сил Центрального районного звена Алтайской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, который был введён 28 мая в связи с подъёмом уровня воды до отметок 550-560 см выше нуля водомерного поста", – сообщили в пресс-службе мэрии.

Городские власти напомнили, что критическим для Затона является отметка 560 сантиметров выше нуля водомерного поста.

Напомним, что после введения режима повышенной готовности в Затоне организовали дежурство спасателей и оперативных групп.