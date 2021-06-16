Водитель иномарки насмерть сбил подростка в Рубцовске

Фото: vk.com/incident_rubtsovsk
Подростка насмерть сбили в Рубцовске. Инцидент произошёл 15 июня в 22:15 на улице Комсомольской.
По данным городской ГИБДД, 26-летний водитель Toyota Corolla совершил наезд на 17-летнего парня, который шёл по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавшего госпитализировали, однако в больнице он скончался, не приходя в сознание. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Комментарии
Перед тем, как перейти дорогу - посмотри налево, потом направо. Ещё раз налево, только потом начинай движение. Дойдя до середины дороги, посмотри ещё раз направо и продолжи движение. Дорогу нужно переходить быстро, но не бежать.
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Но сейчас же пешеход всегда прав!!!! И" плывут" через дорогу "ЦАРИ" .
P.S. Водителя не оправдываю.
P.S. Водителя не оправдываю.
Нет, ты как раз таки оправдывает водителя.
Водитель среда повышенной опасности ДОЛЖЕН быть предельно внимателен при подъезде к пешеходному переходу. Даже регулируемому, а уж тем более не регулируемому.
Этот хмырь, поди, ещё и скорость не сбавил. Так как, видать, удар был сильный.
Всегда сбавляю скорость перед пешиком, а уродов, которые не обременяют себя такими условностями - лишал бы прав пожизненно, без права их восстановления.
*средства
никаких подробностей, но выводы о произошедшем уже сделаны в комментариях...
пешеход медленно переходил
Вот я только пешеход, но меня всегда поражает, как некоторые нерегулируемые переходы переходят. Выходят на дорогу, даже голову не удосужившись повернуть в сторону предполагаемого транспорта! А если водитель убедился, что никого нет, поехал, и вот оно - идет уже по переходу.
пешеход всегда прав! Пока жив...
Наказывать водителей надо жёстко. Лишение прав, тюрьма. У нас слишком мягкие наказания, поэтому полно на дорогах yшлёпков, которые пешеходов в упор на замечают.
11:31
пешеход имеет право медленно переходить! тем более если у него есть ограничения по состоянию здоровья. даже если ПП не регулируемый, и даже если нет ограничений по состоянию здоровья.
"пешеход имеет право медленно переходить!"
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Конечно имеет. Мертвый пешеход теряет все права.
Вам говорят, что сейчас куча недоразвитых водил получают права не пойми как, надо их бояться. А вы всё считаете, что водители отмазывают "своих". Да мы же среди них без мата ездить не можем. Смотрел бы по сторонам парень - был бы жив.