Водитель иномарки насмерть сбил подростка в Рубцовске

Фото: vk.com/incident_rubtsovsk

Подростка насмерть сбили в Рубцовске. Инцидент произошёл 15 июня в 22:15 на улице Комсомольской.

По данным городской ГИБДД, 26-летний водитель Toyota Corolla совершил наезд на 17-летнего парня, который шёл по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшего госпитализировали, однако в больнице он скончался, не приходя в сознание. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.