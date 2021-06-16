Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Барнауле

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями в Барнауле в июне 2021 года оказались менеджер по привлечению клиентов, менеджер IT-проектов, врач-невролог и руководитель отдела продаж.

По информации аналитиков SuperJob, соискатели по таким вакансиям могут претендовать на зарплату выше 50 тысяч рублей.

В исследовании отмечается, что менеджер по привлечению клиентов требуется в крупнейшую компанию, которая занимается грузоперевозками. Помимо зарплаты от 67 тысяч рублей в месяц, успешному кандидату обещают корпоративное обучение, льготный фитнес и некоторые другие бонусы.

Соискатели на позицию менеджера IT-проектов могут претендовать на оплату труда от 58 до 64 тысяч рублей. Работодатель предлагает обучение за счёт компании и корпоративные скидки, бесплатное оформление медицинской книжки и корпоративные пенсионные программы.