Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Барнауле

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями в Барнауле в июне 2021 года оказались менеджер по привлечению клиентов, менеджер IT-проектов, врач-невролог и руководитель отдела продаж.
По информации аналитиков SuperJob, соискатели по таким вакансиям могут претендовать на зарплату выше 50 тысяч рублей.
В исследовании отмечается, что менеджер по привлечению клиентов требуется в крупнейшую компанию, которая занимается грузоперевозками. Помимо зарплаты от 67 тысяч рублей в месяц, успешному кандидату обещают корпоративное обучение, льготный фитнес и некоторые другие бонусы.
Соискатели на позицию менеджера IT-проектов могут претендовать на оплату труда от 58 до 64 тысяч рублей. Работодатель предлагает обучение за счёт компании и корпоративные скидки, бесплатное оформление медицинской книжки и корпоративные пенсионные программы.
Комментарии
....самые высокооплачиваемые вакансии в Барнауле!!!
....выше 50 тысяч рублей!!!
Раз это самые высокооплачиваемые вакансии,наверно,поэтому отличные специалисты и покидают край в поисках лучшей жизни.
все что нужно знать про уровень зарплат в Алтайском крае
Это губернатор...
4,5 ляма в год... Стабильно, не зависимо от экономической и эпидемиологической обстановки в стране и крае...
Остальное детский лепет!
50 000 ... серьезно? как на это можно жить???