В Барнауле на двое суток перекроют участок улицы

С 20 часов 18 июня до 20 часов 20 июня в Барнауле закроют движение для автомобильного транспорта по улице Взлётной в районе здания № 30. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.

В компании уточнили, что перекрытие связано с проведением ремонтных работ на теплосети.

"Специалисты подрядной организации выполняют там замену 423,4 метра внутриквартальных тепловых сетей", – уточнили в ресурсоснабжающей организации.

Всего в 2021 году планируют заменить свыше 29 км сетей отопления и горячего водоснабжения. Водителей просят отнестись к ситуации с пониманием.