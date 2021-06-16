В барнаульском посёлке Авиатор построят тротуар

На участке улицы Смоленской в барнаульском посёлке Авиатор начали строить тротуар, его общая площадь составит более 200 квадратных метров, сообщает мэрия.
Саму проезжую часть по улице Смоленской капитально отремонтируют в границах улиц 1-й и 2-й Малиновых. Этот участок протяжённостью 138 метров расположен на выезде из посёлка.
"В последние годы здесь возросла интенсивность автомобильного движения, существующая дорожная одежда не соответствовала безопасности движения, поэтому возникла необходимость капитального ремонта", — говорится в сообщении.
На участке уже укрепили основание дороги и уложили нижний слой асфальта. Общая площадь капремонта составит 810 квадратных метров. Его выполняют в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
Комментарии
Вы либо во всех делайте, либо зачем людей озлобляет, сосед сказал спецтрактором все сломает.
Тротуар конечно хорошо, но улицу в результате заузили с трудом две машины разъедутся. Зимой совсем плохо будет. Расширьте проезжую часть. Нельзя тротуар за счёт неё делать.
Новости про тротуар- это сильно! Скоро, наверное, каждый отремонтированный подъезд будет событием ....
16.06.2021 16:25
- гость -
И пусть остальные улицы завидуют этому тротуару!