35-градусная жара, кратковременные дожди и грозы. О погоде в Алтайском крае 17 июня

Аномальная жара с осадками и сильным ветром ожидает жителей Алтайского края в четверг, 17 июня, сообщают в региональном Гидрометцентре.

По краю температура воздуха составит от +30 до +35 градусов. В отдельных районах синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, при грозах усиление до 19 м/с.

В Барнауле в светлое время суток термометры покажут от +30 до +32 градусов. Во второй половине дня кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, при грозе порывы до 14 м/с.