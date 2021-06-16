Жителя Алтайского края задержали за покушение на убийство во время пьянки

В Михайловском районе Алтайского края задержали местного жителя по подозрению в убийстве знакомого. По данным следствия, пьяный конфликт во время застолья произошёл ночью 15 июня.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, во время распития алкогольных напитков между 28-летним жителем Михайловского района и 27-летним хозяином дома произошла ссора. В результате гость взял в руки кухонный нож и нанёс мужчине не менее двух ударов в область жизненно важных органов. Довести умысел на убийство до конца ему не удалось, поскольку пострадавшему оказали медицинскую помощь.

Сейчас подозреваемый задержан. Расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство") продолжается.