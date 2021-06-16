Виктор Томенко отчитался об итогах работы сельского хозяйства Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко представил итоги работы сельского хозяйства края за 2020 год и текущую ситуацию в отрасли на заседании Коллегии Минсельхоза России. Несмотря на сложности, алтайские аграрии показали по итогам пандемийного года хороший результат.

Как сообщает пресс-служба правительства, заседание коллегии прошло при участии премьер-министра Михаила Мишустина, зампреда Виктории Абрамченко и министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева.

В своем докладе Томенко сообщил, что за год аграриям удалось собрать почти 4 млн тонн зерновых и Алтайский край сохраняет лидирующие позиции среди регионов России по производству муки, крупы, зерновых продуктов для завтрака, сыра и сухой сыворотки, занимает второе место по производству сливочного масла. Уровень самообеспечения региона зерном, молоком и мясом значительно превышает порог, установленный в Доктрине продовольственной безопасности России. Поэтому около 80 % производимых в крае продуктов питания вывозятся за его пределы.

"За последние три года экспорт продукции АПК увеличили почти в два раза, расширив географию поставок до 59 стран. По итогам прошлого года нам удалось перевыполнить план по объему экспорта продукции АПК почти на 37%, достигнув показателя порядка 350 млн долларов США. Наш стратегический приоритет – увеличить объемы поставок продукции с высокой добавленной стоимостью", – заявил глава региона.

Отдельно Томенко отметил, что посевные работы в крае завершились в оптимальные сроки. Посевная площадь составила порядка 5 млн. 200 тыс. гектаров. Яровой сев провели на площади 4 млн. 500 тыс. гектаров, что соответствует намеченным плановым показателям.