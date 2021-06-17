В Новоалтайске грабитель выхватил кошелёк у пенсионерки и попался полиции

В Новоалтайске неизвестный выхватил у пенсионерки кошелёк, в котором находились 2,5 тысячи рублей, и скрылся. Горожанка вызвала полицейских, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Прибывшие на вызов стражи порядка опросили потерпевшую, а также возможных свидетелей и очевидцев произошедшего.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность злоумышленника, который буквально по горячим следам был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы", – говорится в сообщении.

В отношении 43-летнего подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "Грабёж". Теперь мужчине грозит до четырёх лет тюрьмы.