В Общественной палате призвали чиновников перейти из WhatsApp в Telegram

Российских чиновников следует заставить окончательно перейти в Telegram из WhatsApp, заявил первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, мессенджер Павла Дурова хорошо защищен и востребован среди всех органов власти, журналистов и обычных пользователей. WhatsApp же, хоть и остаётся популярным среди парламентариев, постоянно ужесточает правила и "присваивает себе право распоряжаться персональными данными".

Александр Малькевич посетовал на то, что чиновники "сплошь и рядом" звонят друг другу в WhatsApp, а также пересылают там важные документы, в том числе финансовую и конкурсную документацию.

"Допускаю на уровне ведомственных распоряжений запретить чиновникам в принципе пользоваться WhatsApp, особенно в ситуации давления на нашу страну, в ситуации информационной и кибервойны, которая против нас ведётся", – заключил Малькевич.