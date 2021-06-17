В Бийске расширили штат заместителей главы города

Команду руководителя администрации Бийска пополнил Дмитрий Глухота. Он станет исполняющим обязанности замглавы города по общественно-политическим вопросам. В частности, в сферу его ответственности включили вопросы взаимодействия с населением, общественниками и органами территориального самоуправления, профилактика экстремизма и соблюдение закона при проведении митингов. Об этом сообщает "Бийский рабочий".
Ранее эти вопросы курировал Евгений Пазников. Теперь его должность называется заместитель главы города по организационной работе, промышленности и предпринимательству. Он будет взаимодействовать с бизнес-сообществом.
Отметим, что Дмитрию Глухоте 49 лет. Окончил АлтГУ по специальности "Менеджмент". В Бийск он перебрался из Барнаула, где был консультантом отдела по работе с органами местного самоуправления департамента внутренней политики администрации Алтайского края.
Комментарии
Расширил штат бездельников!
готовят на замену..
Вы вообще соображаете? Район и город!
Как глава района может назначить заместителя главы города? Жарко видимо у вас!)))
консультант это не руководитель, пусть продолжает консультировать.
"В Бийск он перебрался из Барнаула", странно.., странно... Обычно все наоборот...
Зам. Должен быть один.