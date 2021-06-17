В МЧС рассказали, когда в Барнауле откроется городской пляж на острове Помазкин

Пляж на острове Помазкин в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Открытие городского пляжа на острове Помазкин может состояться уже через неделю. Об этом во время рейда заявил специалист государственной инспекции по маломерным судам Барнаульского инспекторского отделения МЧС Анатолий Катаев.

По его словам, до сих пор пляж не работал из-за сложной паводковой обстановки: в конце мая уровень воды в Оби в районе Барнаула достиг критической отметки 550-560 см. Однако в последующие недели вода начала спадать, и уже на утро 16 июня уровень воды достиг 479 см.

"Пляж подходит к открытию, вода упала, можно проводить работы. Запланирована встреча ответственного за содержание городского пляжа с нашим инспектором, который будет освидетельствовать пляж. Сейчас всё зависит от того, насколько расторопно подготовят городские службы. Но, думаю, через недельку пляж откроют", – отметил инспектор.

Также в это время будут взяты пробы воды и грунта, водолазы исследуют дно, специалисты выставят ограничительные буйки. Анатолий Катаев отметил, что пока пляж не будет открыт, купаться там запрещено:

"Безопасное купание можно осуществлять на открытых городских пляжах, в местах отдыха в черте города".

Сколько пляжей работает в Алтайском крае?

В Алтайском крае оформили допуск к работе в летний сезон и официально открыты 35 пляжей, из которых пять – в Барнауле. Об сообщает "Алтайская правда".