Армения перестанет выпускать коньяк

Армянские производители с 2043 года откажутся от использования слова "коньяк" для обозначения своей алкогольной продукции. За это время производители найдут другое название, чтобы не потерять рынки.
Как сообщает ТАСС, изменения происходят в рамках соглашения о расширенном партнёрстве между Арменией и Европейским союзом. Страна больше не будет использовать слово "коньяк" при экспорте продукции, поскольку этим термином можно называть только напитки, произведённые во французском департаменте Шаранта, где и находится город Коньяк.
Кроме того, с 2032 года название перестанут использовать и на внутреннем рынке Армении. В качестве финансовой поддержки ЕС выделит властям финансовую помощь в размере 3 млн евро. При этом исполняющий обязанности вице-премьера республики Мгер Григорян опасается, что недобросовестные продавцы продолжат использовать слово для наименования своей продукции.
Комментарии
Дожить еще надо. Стратеги.
как недорого продались
Ударим евросоюзом по ликёро-водочным изделиям!
Вы,гейропейцы, ещё доживите до 2043-го года,япона мама.
Отгадайте,что делают гейропейцкие чиновники,когда им делать нечего?
Что там курят? Такую хрень в новостях пишут?
Конь-Як , Конь не Як , Конь и Як