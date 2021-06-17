Власти опровергли слухи о грядущей "мусорной катастрофе" под Барнаулом

В Первомайском районе Алтайского края разрастается скандал вокруг возможного строительства полигона ТКО – жители села Берёзовка жалуются, что мусор с "современного" объекта будет разлетаться по округе и нанесёт угрозу окружающей среде.

По некоторым данным, именно на этой территории в нескольких километрах от жилых домов власти в будущем могут разместить полигон для переработки отходов. О текущей ситуации рассказали очевидцы в Telegram-канале "Алтайские крайности".

Отмечается, что 16 июня местные жители провели первую встречу, где массово начали собирать подписи под соответствующим обращением к губернатору Алтайского края Виктору Томенко.

В соцсетях говорится о том, что полигон будет являться лишь частью "экотехнопарка "Первомайский". В него должен войти целый комплекс объектов. Среди них – мусоросортировочный комплекс, завод по переработке макулатуры и растительного сырья, склады, объекты по приёму и утилизации жидких отходов, в том числе музей с интересными находками со свалки. Поговаривают, что срок работы экотехнопарка составит около 25 лет. Комплекс будет ежегодно перерабатывать до 300 тысяч тонн ТКО.

Будущий полигон якобы будет находиться на границе нескольких посёлков: площадка займёт два земельных участка в пяти километрах на восток от упомянутой Берёзовки, Солнечного и Нового. К слову, общая площадь территории составит около 550 га.

Земля находится в собственности АО "Механизатор", который якобы станет инвестором. Объект пока не узаконен: он не отвечает требованиям. Для реализации полигона нужно лишь сменить назначение участков с сельскохозяйственного на промышленное. Инвестиции в проект составят примерно 600 млн рублей.

Замглавы Первомайского района Вадим Чутчев рассказал ИА "Амител", что сведения о строительстве объекта недостоверны. Информация в соцсетях о строительстве полигона не более чем фейк ньюс.

"Накануне прошло рабочее совещание, где обсуждались лишь обозримые планы и факт того, что полигон нужен и необходим. Могу добавить, что действительно есть инвестор, который заинтересован в строительстве полигона. Однако остальная информация является уткой".

Чутчев обратил внимание на то, что ситуация находится на контроле администрации района.