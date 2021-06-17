11 человек в Алтайском крае сдали ЕГЭ на 100 баллов

11 выпускников в Алтайском крае набрали максимальное количество баллов по результатам первых трех экзаменов: географии, литературы и химии. Об этом сообщают в пресс-службе регионального Минобрнауки.

Два человека набрали 100 баллов по географии, шесть – по литературе и трое – по химии.

Больше всего стобалльников в Барнауле – пятеро. Второе место занял Рубцовск благодаря двоим выпускникам Гимназии №8. Также 100 баллов на ЕГЭ набрали по одному представителю Ярового, Завьяловского, Павловского и Топчихинского районов.

Средний результат по химии составил 59,5 балла, по литературе – 63,1 балла, а по географии – 71,6 балла.

Напомним, что аттестационная кампания стартовала 31 мая. Впереди у выпускников экзамены по иностранному языку, биологии и информатике.