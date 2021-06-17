Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается

Ситуация в Москве стремительно ухудшается в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает РИА Новости.

По словам градоначальника, динамика распространения COVID-19 в Москве оказалась неожиданной, поскольку иммунитет есть более чем у 60% населения.

Он добавил, что такая динамика не наблюдалась в предыдущие кризисы с коронавирусом.

Напомним, что 12 июня Собянин объявил нерабочими дни с 15 по 19 июня. Главный санитарный врач столицы Елена Андреева 16 июня обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сферы услуг, торговли, образования, ЖКХ и транспорта, а бизнес-сообщество согласилось отстранять сотрудников без прививки.