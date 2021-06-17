Барнаулец украл спасательный жилет из самолёта в Толмачёво

51-летнего жителя Барнаула задержали по подозрению в краже спасательного жилета из самолёта, который прибыл из Хабаровска в новосибирский аэропорт Толмачёво. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России на транспорте по Сибирскому федеральному округу.

Об исчезновении средства обеспечения индивидуальной безопасности в дежурную часть линейного отдела сообщил представитель авиакомпании. По его словам, бортпроводники обнаружили пропажу жилета во время осмотра воздушного судна после приземления.

"Сотрудники транспортной полиции установили, что после перелёта 51-летний житель Алтайского края забрал с собой спасательное средство из-под соседнего кресла, – уточнили в ведомстве. – Мужчина намеревался посмотреть, как работает жилет и продемонстрировать его родственникам".

После прибытия в Барнаул подозреваемого задержали. Против него возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ ("Кража"). Мужчине грозит до двух лет лишения свободы либо до 80 тысяч рублей штрафа.