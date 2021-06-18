"Творческая работа". Путин сравнил сбор налогов с искусством

Президент России Владимир Путин описал сбор налогов как творческую работу, к которой не следует подходить слишком формально. Об этом он заявил на встрече по видеосвязи с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления.

Как сообщает ТАСС, в ходе общения с главой Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым президент назвал ведомство одним из ключевых в правительстве наряду с Министерством финансов. Путин напомнил, что ФНС является "основным наполнителем бюджета, но помимо задачи "собрать, положить в государственный кошелек", служба пытается сделать налоговую систему экономически обоснованной и справедливой с социальной точки зрения.

Глава государства отметил, что нынешний состав ФНС наполнен профессионалами своего дела. Путин выразил надежду, что работа в ведомстве будет выстраиваться настолько же хорошо, насколько ее выстроил действующий премьер-министр Михаил Мишустин.