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Собянин: власти находятся очень близко к введению жёстких ограничений из-за COVID-19

, ИА "Амител"
Меры будут временными, но серьёзными
Фото: gazeta-obozrenie-birulevo-zapadnoe.ru

Фото: gazeta-obozrenie-birulevo-zapadnoe.ru

Власти Москвы находятся очень близко к введению более жёстких решений по коронавирусным ограничениям. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы находимся очень близко к более жёстким решениям – временным, но жёстким решениям по ограничениям", – цитирует ТАСС слова градоначальника.

Глава Москвы добавил, что сейчас в столице развернуто 17 тысяч коек для лечения пациентов, в скором времени их станет больше 20 тысяч. При этом он подчеркнул, что это "не безграничные возможности".

Собянин отметил, что если динамика госпитализаций пациентов с коронавирусом сохранится, власти города будут вынуждены переводить всё больше больниц на работу с COVID-19.

Напомним, ранее мэр заявил, что ситуация с COVID-19 в Москве стремительно ухудшается.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

18.06.2021 08:28
Виктор

А что, бывают постоянные жёсткие ограничения?

18.06.2021 08:45
- гость -

А что, бывают постоянные жёсткие ограничения?
----
Госспадя, ну нельзя же быть таким ограниченным! Ты поменьше бы строчил тут всякую ересь, побольше бы читал. Да не блогеров! А серьезную литературу.

18.06.2021 09:01
- гость -

18.06.2021 08:45
- гость -

Какая по твоему мнению литература является серьёзной?

18.06.2021 09:13
- гость -

Какая по твоему мнению литература является серьёзной?
------
Твитер читай. Как раз для тебя. Тик-ток смотри. Большее не потянешь.

18.06.2021 09:17
- гость -

18.06.2021 08:45
- гость -

Какая по твоему мнению литература является серьёзной?

------------

Да хотя бы русскую и зарубежную классическую литературу. Научно-популярную литературу. Научную публицистику.

18.06.2021 09:45
- гость -

Нас уже предупреждают! Это уже нельзя прощать! А то ещё и обвинят! Всё движется к 22 июня! Сломаем хребет фашистам!

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