Собянин: власти находятся очень близко к введению жёстких ограничений из-за COVID-19

Власти Москвы находятся очень близко к введению более жёстких решений по коронавирусным ограничениям. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"Мы находимся очень близко к более жёстким решениям – временным, но жёстким решениям по ограничениям", – цитирует ТАСС слова градоначальника.
Глава Москвы добавил, что сейчас в столице развернуто 17 тысяч коек для лечения пациентов, в скором времени их станет больше 20 тысяч. При этом он подчеркнул, что это "не безграничные возможности".
Собянин отметил, что если динамика госпитализаций пациентов с коронавирусом сохранится, власти города будут вынуждены переводить всё больше больниц на работу с COVID-19.
Напомним, ранее мэр заявил, что ситуация с COVID-19 в Москве стремительно ухудшается.
Комментарии
А что, бывают постоянные жёсткие ограничения?
А что, бывают постоянные жёсткие ограничения?
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Госспадя, ну нельзя же быть таким ограниченным! Ты поменьше бы строчил тут всякую ересь, побольше бы читал. Да не блогеров! А серьезную литературу.
18.06.2021 08:45
- гость -
Какая по твоему мнению литература является серьёзной?
Какая по твоему мнению литература является серьёзной?
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Твитер читай. Как раз для тебя. Тик-ток смотри. Большее не потянешь.
18.06.2021 08:45
- гость -
Какая по твоему мнению литература является серьёзной?
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Да хотя бы русскую и зарубежную классическую литературу. Научно-популярную литературу. Научную публицистику.
Нас уже предупреждают! Это уже нельзя прощать! А то ещё и обвинят! Всё движется к 22 июня! Сломаем хребет фашистам!