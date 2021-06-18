Собянин: власти находятся очень близко к введению жёстких ограничений из-за COVID-19

Власти Москвы находятся очень близко к введению более жёстких решений по коронавирусным ограничениям. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы находимся очень близко к более жёстким решениям – временным, но жёстким решениям по ограничениям", – цитирует ТАСС слова градоначальника.

Глава Москвы добавил, что сейчас в столице развернуто 17 тысяч коек для лечения пациентов, в скором времени их станет больше 20 тысяч. При этом он подчеркнул, что это "не безграничные возможности".

Собянин отметил, что если динамика госпитализаций пациентов с коронавирусом сохранится, власти города будут вынуждены переводить всё больше больниц на работу с COVID-19.

Напомним, ранее мэр заявил, что ситуация с COVID-19 в Москве стремительно ухудшается.