Президент России Владимир Путин назначил дату выборов в Государственную Думу VIII созыва. Согласно подписанному главой страны указу, голосование состоится 19 сентября 2021 года.
Как сообщается на официальном сайте президента, решение принято в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 22 февраля 2014 г. №20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации". Отмечается, что указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Напомним, что 17 июня Госдума VII созыва провела заключительное, 427-е пленарное заседание и завершила свою работу. За пять лет депутаты в общей сложности рассмотрели 6479 законопроектов, из которых приняли 2672.
Комментарии
Молодец! Самое время. Люди стремятся использовать последние теплые осенние выходные для завершения сезонных работ на дачах. Потом наступят холода и не будет возможности подготовить участок к зиме.
Ещё не закончилось время отпусков, бархатный сезон на море.
Такое впечатление, что население на выборных участках не ждут. Более того, всё делается для того, чтобы не пришли голосовать.
Президент Владимир Путин назначил дату выборов в Госдуму
А результаты он не назначил?