Президент Владимир Путин назначил дату выборов в Госдуму

Президент России Владимир Путин назначил дату выборов в Государственную Думу VIII созыва. Согласно подписанному главой страны указу, голосование состоится 19 сентября 2021 года.

Как сообщается на официальном сайте президента, решение принято в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 22 февраля 2014 г. №20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации". Отмечается, что указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Напомним, что 17 июня Госдума VII созыва провела заключительное, 427-е пленарное заседание и завершила свою работу. За пять лет депутаты в общей сложности рассмотрели 6479 законопроектов, из которых приняли 2672.