В Барнауле 18 июня будут ловить пьяных водителей

Госавтоинспекция города Барнаула 18 июня проведёт профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель". Цель мероприятия – снижение числа дорожно-транспортных происшествий, которые происходят по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.
"В ГИБДД напоминают, что в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за управление автомобилем в нетрезвом виде предусмотрено административное наказание, а за повторное нарушение – уголовное", – отметили в отделе пропаганды краевого ГИБДД.
За пять месяцев 2021 года по вине пьяных водителей в Барнауле произошло 17 аварий, в которых погибли четыре человека. Ещё 19 человек получили травмы.
Комментарии
Спасибо, что предупредили! 19 поеду тогда!
Выпить стакан и поиграть коли игры начинаются.
За пять месяцев 2021 года по вине пьяных водителей в Барнауле произошло 17 аварий
а всего за 5 месяцев было 330 дтп.
% "пьяных" дтп сами посчитаете?
А пьяных школьников и студентов , которые по деревням гоняют когда? И где скрытое патрулирование в гражданском ?
Норм. Раз в году можно ловить пьяных . В остальное время не обязательно?
Спасибо за информацию!
Каждый день езжу, сегодня воздержусь
А я перед работой бухнул. Как щас с работы ехать?
ГИБДД решило поработать? Очередная имитация бурной деятельности.