В Барнауле 18 июня будут ловить пьяных водителей

Госавтоинспекция города Барнаула 18 июня проведёт профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель". Цель мероприятия – снижение числа дорожно-транспортных происшествий, которые происходят по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

"В ГИБДД напоминают, что в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за управление автомобилем в нетрезвом виде предусмотрено административное наказание, а за повторное нарушение – уголовное", – отметили в отделе пропаганды краевого ГИБДД.

За пять месяцев 2021 года по вине пьяных водителей в Барнауле произошло 17 аварий, в которых погибли четыре человека. Ещё 19 человек получили травмы.