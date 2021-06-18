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Почти трети жителей Алтайского края нужно копить на машину полгода-год

, ИА "Амител"
На дорогих автомобилях ездят около 13% населения региона
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

29% жителей Алтайского края ездят на автомобилях, стоимость которых равна их зарплате за полгода-год. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе автомобильного сервиса "Дром".

Каждый пятый (15%) респондент ответил, что потратил на покупку авто менее полугодового заработка.

"Согласно опросу, 22% автолюбителей Алтайского края владеют машиной стоимостью их годового-полуторагодового дохода. Варианты с ценой машины, равной заработку за полтора-два и за два-три года, выбрали 11% и 10% опрошенных. А 13% водителей покупали авто, стоимость которых превышает их доход за три года", – сказано в сообщении.

Всероссийский опрос проводился с 31 мая по 7 июня 2021 года среди пользователей сайта "Дром". В нём приняли участие 13 393 человека.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

18.06.2021 13:30
- гость -

У меня оклад 24000. Средний для Алтайского края. Если я буду всю свою зарплату откладывать, то за год заработаю 288000. За такие деньги можно купить авто 15-20летней давности. Не густо... Вот и получается, что 22% населения края ездят на старых тазиках, что говорит о бедности жителей.

18.06.2021 13:39
гость

стоимость которых равна их зарплате за полгода-год

А на что они кушать будут, если всю зарплату откладывать? Коммуналку платить. Одежда, лекарства. Это означает, что копить им надо 5-7 лет

18.06.2021 13:54
- гость -

Сколько бы машина не стоила, и какая бы зарплата не была, но если до получки вечно не хватает одного рубля, то покупка состоится через бесконечное количество лет.
Вариант один - покупка в кредит.

18.06.2021 14:08
Гость

У меня два высших образования, зарплата 20.000 это за полгода я смогу только самокат купить, и то если за квартиру не платить и не питаться.

18.06.2021 14:09
Гость

Наверно десятая часть может купить авто с зарплаты, и то даже те кто получают достаточно все равно берут авто в кредиты

18.06.2021 14:31
ГОСТ СССР

НУ И СЧЕТОВОДЫ...ЦИФРЫ С ПОТОЛКА.

МОСКОВСКИЕ ЗП ПОСЧИТАЛИ?
СПУСТИТЕСЬ НА ЗЕМЛЮ, В РОДНОЙ КРАЙ, ЧТОБЫ НЕ ПИСАТЬ ТАКИЕ ПОПУЛИСТКИЕ СТАТЕЙКИ.

18.06.2021 14:36
- гость -

Это машины дешёвые или зарплаты большие?

18.06.2021 14:45
- гость -

Машина где-то от 700 т.р. Делим на 18 месяцев, получаем почти по 39 т.р в месяц нужно откладывать. Кто у нас в крае может так себе позволить ? Я точно не могу.

18.06.2021 14:47
- гость -

2 высших образования и зп 20000? Жесть. Зачем вы 10 лет учитились? Лучше бы за 3 месяца на маникюршу отучились

18.06.2021 14:53
Гость

У нас масса людей с высшими образованиями получает мало, не всем же быть блогерами или бизнесменами

18.06.2021 14:59
- гость -

Солярис в феврале 2014 стоил 602000, а сейчас стоит 1300000 подобной комплектации, за 7 лет можно было бы накопить на сумму на которую он подорожал ))

18.06.2021 15:04
М

18.06.2021 13:30
" получается, что 22% населения края ездят на старых тазиках, что говорит о бедности жителей"
---
вы не от СВОЕЙ зарплаты, которые ВЫ приняли средней по краю (в связи с "серостью" официальная тоже кстати может отличаться от реальных доходов), а объективно взгляните что ездит по улицам города, какой оно примерно стоимости, какого года. А так же оцените динамику этих показателей (напр. среднюю стоимость автомобиля на жителя) за 5-10-20 лет. Вот это будет более объективно.

18.06.2021 15:07
- гость -

А как вы живёте на двадцатку?

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