Почти трети жителей Алтайского края нужно копить на машину полгода-год

29% жителей Алтайского края ездят на автомобилях, стоимость которых равна их зарплате за полгода-год. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе автомобильного сервиса "Дром".

Каждый пятый (15%) респондент ответил, что потратил на покупку авто менее полугодового заработка.

"Согласно опросу, 22% автолюбителей Алтайского края владеют машиной стоимостью их годового-полуторагодового дохода. Варианты с ценой машины, равной заработку за полтора-два и за два-три года, выбрали 11% и 10% опрошенных. А 13% водителей покупали авто, стоимость которых превышает их доход за три года", – сказано в сообщении.

Всероссийский опрос проводился с 31 мая по 7 июня 2021 года среди пользователей сайта "Дром". В нём приняли участие 13 393 человека.