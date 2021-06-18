Цены на морковь и картофель резко выросли в России

В России сильно подорожали некоторые овощи. За неделю с 8 по 15 июня рост цен в России составил 0,12%, это меньше, чем за предыдущую неделю, где была зафиксирована инфляция в размере 0,16%, сообщает Росстат.

Сильнее всего подорожала морковь (10,2%) и картофель (7%). Также резко поднялись цены на белокочанную капусту (4,4%) и репчатый лук (1,1%).

Огурцы и помидоры, наоборот, стали чуть дешевле.

Всего же с начала года морковь выросла в цене более чем в два раза – на 102,68%, картофель – на 82,09%, а капуста – на 67,62%.

Также специалисты зафиксировали рост цен на мясные консервы, карамель, свинину, баранину, мясные полуфабрикаты и мороженое.