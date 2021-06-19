Врач перечислила продукты, с которыми нельзя сочетать мясо

Эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова рассказала, с какими продуктами и напитками лучше не сочетать мясо. Об этом пишет РИА Новости.

По её словам, мясо несовместимо с "молочкой", поскольку содержащийся в ней кальций ухудшает всасывание железа на 50-60%. Особенно это важно в вопросах питания детей, беременных и людей с анемией.

Также усвоению железа препятствует полифенол танин, который содержат чай и кофе. Лучше всего запивать мясные блюда цитрусовым соком или водой, объяснила диетолог.

А вот крахмалистым продуктам, таким как хлеб, картофель, кукуруза и макароны, соседствовать с мясом допустимо. Однако склонным к полноте лучше избегать подобных комбинаций.

"Людям с лишним весом лучше употреблять мясо с зеленью и овощами", – заключила специалист.