Барнаульцы недовольны работой одного из садоводческих автобусных маршрутов

Жительница Барнаула в социальных сетях рассказала о проблемах в работе 113-го автобусного маршрута. Вечером садоводы с трудом возвращаются домой.
"Часто не бывает автобуса на 19:50. Или пройдёт мимо остановки (возле магазина). И на 20:20 тоже не бывает часто. Садоводы стараются подойти ко времени отправления по расписанию, но водители умудряются минут на 5-10 отправиться раньше", – написала подписчица сообщества Barnaul22.
Ещё одной проблемой горожанка назвала водителей. По её словам, нередко возникают ситуации, когда водитель видит подходящего к автобусу человека, но он просто закрывает двери и уезжает.
Комментарии
Почему водители 119 маршрута не открывают переднюю дверь?
Я считаю, купил дачу - купи машину. А то лезут со своими вёдрами и тяпками по утрам в общественный транспорт, где люди на работу едут. Ещё и время выбирают с 7 до 8 часов, в самый час пик. Ну что мешает поехать на дачу в 9 часов утра, когда народу уже нет в автобусах. Бдсм какой то.