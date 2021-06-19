Суббота, 19 Июнь, 12:59

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,22
€ 85,99
30°


5281309 +0
Обь
450см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День поля 2021 Евро 2020Коронавирус на Алтае
Новости

Барнаульцы недовольны работой одного из садоводческих автобусных маршрутов

, ИА "Амител"
Уехать вечером получается не всегда
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Жительница Барнаула в социальных сетях рассказала о проблемах в работе 113-го автобусного маршрута. Вечером садоводы с трудом возвращаются домой.

"Часто не бывает автобуса на 19:50. Или пройдёт мимо остановки (возле магазина). И на 20:20 тоже не бывает часто. Садоводы стараются подойти ко времени отправления по расписанию, но водители умудряются минут на 5-10 отправиться раньше", – написала подписчица сообщества Barnaul22.

Ещё одной проблемой горожанка назвала водителей. По её словам, нередко возникают ситуации, когда водитель видит подходящего к автобусу человека, но он просто закрывает двери и уезжает. 

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

19.06.2021 11:12
- гость -

Почему водители 119 маршрута не открывают переднюю дверь?

19.06.2021 11:34
- гость -

Я считаю, купил дачу - купи машину. А то лезут со своими вёдрами и тяпками по утрам в общественный транспорт, где люди на работу едут. Ещё и время выбирают с 7 до 8 часов, в самый час пик. Ну что мешает поехать на дачу в 9 часов утра, когда народу уже нет в автобусах. Бдсм какой то.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июнь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30            
12:35
Самолёт рухнул во время тренировочного полёта с парашютистами в Кемеровской области 0
12:21
90 пациентов с коронавирусом выявили за сутки в Алтайском крае 3
11:51
Генри Кавилл опубликовал тизер второго сезона "Ведьмака" 0
11:19
Барнаульский Чистомэн обратился к жителям города 2
10:52
Россия возобновит авиасообщение с Турцией с 22 июня 0
10:18
Барнаульцы недовольны работой одного из садоводческих автобусных маршрутов 2
09:52
Уникальную мозаику, демонтированную из здания речного вокзала, придётся реставрировать 10
09:23
В Алтайском крае определили место для мемориала медицинским работникам 0
08:32
Врач перечислила продукты, с которыми нельзя сочетать мясо 1
08:04
Когда закончится нашествие мошек в Алтайском крае и как защититься от их укусов? 8
07:34
Какие изменения ждут водителей в России? 3
07:05
Не болейте! Весёлые поздравления с Днём медика 0
06:32
Что такое Троицкая родительская суббота и что нельзя делать в этот день 0
06:01
Грозы и ливни с градом: прогноз погоды в Алтайском крае на 19 июня 2
23:46
Такой день. Новые меры против COVID-19 в Алтайском крае и судьба речного вокзала 1
23:25
Ольга Бузова станет ведущей нового шоу на телеканале ТНТ 4
22:49
Алтайский край заготовил больше половины всех собранных в России дикоросов за 2020 год 4
22:27
Российские учёные нашли снижающие эффективность вакцин мутации COVID-19 8
21:52
На Алтае сельчанин насмерть забил знакомого табуретом 1
21:23
"Газпром" признался в крупнейшей утечке газа за последние два года 5
20:54
Начальник одного из крупных барнаульских заводов подозревается в коммерческом подкупе 3
20:26
Открытие фестиваля Роберта Рождественского прошло в Барнауле. Фоторепортаж 0
19:56
В Барнауле готовят к открытию городской пляж 0
19:31
Главу одного из алтайских сельсоветов подозревают в присвоении 68 тысяч рублей 0
19:06
Из Барнаула до Каира введут прямые рейсы 6
18:52
Власти Алтайского края планируют ужесточить противоковидные меры 11
18:25
Жить за границей. Как переехать на ПМЖ в Турцию 0
18:08
Две высотки и бассейн. В мэрии Барнаула обсудили судьбу речного вокзала 13
17:56
Россия может возобновить авиасообщение с Турцией в ближайшее время 3
17:46
Подросток под Пензой убил 14-летнюю девочку за отказ от поцелуя и спрятался в кустах 2
17:34
"Разгромили миллионеров": алтайский священник сравнил сборную России с Лукашиным 1
17:21
В центре Барнаула открыли фотовыставку, посвящённую борцам с COVID-19 3
17:16
Собянин заявил о необходимости ревакцинации от коронавируса 4
17:03
От яичницы до сыроварения: на что способна новая индукционная плита Iplate YZ-T24 0
16:50
Жительница Бийска перевела возлюбленному из интернета полмиллиона рублей 0
16:39
Цены на морковь и картофель резко выросли в России 6
16:35
"Правила изменились": какой будет приёмная кампания в АлтГТУ в этом году 0
16:27
В Алтайском крае учреждениям соцзащиты выделили дополнительно почти 200 миллионов рублей 0
16:14
В России выявили 17,2 тысячи случаев COVID-19 за сутки. Это рекорд с 1 февраля 0
16:03
Дети-сироты в Алтайском крае смогут получать выплаты на жильё независимо от решения суда 0
15:50
Жительница Бийска захотела сказочно разбогатеть и отдала мошенникам 1,5 млн рублей 5
15:39
Жители Новоалтайска жалуются на грязную водопроводную воду 2
15:27
Ещё 25 человек заболели ковидом в Республике Алтай 0
15:13
Двое жителей Алтайского края организовали бизнес по продаже краденых дров 0
15:01
В "Единой России" рассказали, как обновили системы здравоохранения и образования в стране 0
14:52
В Москве продлили ковидные ограничения до 29 июня 5
14:43
Вячеслав Франк встретится с возмущенными дольщиками многострадального ЖК на Парковой 6
14:30
Похолодание, град и шквалистый ветер. Какая погода будет на выходных в Алтайском крае? 4
14:19
Жевательную резинку от коронавируса разработают в России 2
14:01
Изучаем Алтай с "Охотой": туроператор приглашает на экскурсии выходного дня 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.