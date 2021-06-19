Барнаульцы недовольны работой одного из садоводческих автобусных маршрутов

Жительница Барнаула в социальных сетях рассказала о проблемах в работе 113-го автобусного маршрута. Вечером садоводы с трудом возвращаются домой.

"Часто не бывает автобуса на 19:50. Или пройдёт мимо остановки (возле магазина). И на 20:20 тоже не бывает часто. Садоводы стараются подойти ко времени отправления по расписанию, но водители умудряются минут на 5-10 отправиться раньше", – написала подписчица сообщества Barnaul22.

Ещё одной проблемой горожанка назвала водителей. По её словам, нередко возникают ситуации, когда водитель видит подходящего к автобусу человека, но он просто закрывает двери и уезжает.