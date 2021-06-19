Россия возобновит авиасообщение с Турцией с 22 июня

Российский оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19 принял решение о восстановлении полномасштабного авиасообщения с Турцией с 22 июня. Причиной стало улучшение эпидемической обстановки в стране и заключение экспертной группы по результатам визита в республику.

Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, в Турции организовали вакцинацию персонала в сфере услуг. Среди работников отелей доля привитых составляет от 60 до 90%. Помимо этого, занятость коечного фонда в стране снизилась с 59 до 39%.

Кроме того, оперштаб принял решение об открытии с 28 июня авиасообщения с США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром и Северной Македонией, передаёт РИА Новости.