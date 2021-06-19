Самолёт рухнул во время тренировочного полёта с парашютистами в Кемеровской области

Двухмоторный самолёт Л-410 рухнул во время тренировочного полёта с парашютистами в Кемеровской области. По предварительным данным, погибли четыре человека.

Как сообщает "Интерфакс", причиной падения стал отказ двигателей. При снижении воздушное судно столкнулось с лесным массивом.

По информации ряда телеграм-каналов, 4 человека погибли, 15 – получили травмы. Четверо из них находятся в тяжёлом состоянии, у 11 травмы средней степени тяжести. Данные по пострадавшим разнятся. ТАСС сообщает о том, что на борту находился 21 человек, а травмы получили 17 из них.

Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.