Рубцовчанин взял кредит и отдал все деньги мошенникам

26-летний житель Рубцовска обратился в полицию и рассказал о том, что неизвестные похитили у него 500 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что мужчина стал жертвой мошенников.
"Правоохранителями предварительно установлено, что с абонентского номера, начинающегося с кода 495, молодому человеку позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что взломан лицевой счёт. Чтобы избежать снятия мошенниками денежных средств, неизвестный предложил оформить кредит и отправить его на различные счета для восстановления счёта", – сказано в сообщении регионального МВД.
Мужчина поверил словам злоумышленника и отправил заявку на кредит. После одобрения он снял деньги в банкомате и перевёл их на указанные мошенником счета.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Комментарии
Что-то не так с этой новостью. Так не бывает, чтобы прям вот так и было. Таких людей просто нет. А если где-то и есть, то кто же им кредит даст.