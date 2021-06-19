Рубцовчанин взял кредит и отдал все деньги мошенникам

26-летний житель Рубцовска обратился в полицию и рассказал о том, что неизвестные похитили у него 500 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что мужчина стал жертвой мошенников.

"Правоохранителями предварительно установлено, что с абонентского номера, начинающегося с кода 495, молодому человеку позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что взломан лицевой счёт. Чтобы избежать снятия мошенниками денежных средств, неизвестный предложил оформить кредит и отправить его на различные счета для восстановления счёта", – сказано в сообщении регионального МВД.

Мужчина поверил словам злоумышленника и отправил заявку на кредит. После одобрения он снял деньги в банкомате и перевёл их на указанные мошенником счета.

По данному факту возбуждено уголовное дело.