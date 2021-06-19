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Новости

Число погибших при крушении самолёта в Кемеровской области выросло до девяти человек

, ИА "Амител"
Всего на борту находились 19 человек
Фото: 'Инцидент Кузбасс'

Фото: "Инцидент Кузбасс"

Число погибших при крушении самолёта Л-410 в Кемеровской области увеличилось до девяти. Об этом сообщает ДОСААФ региона. 

"На потерпевшем крушении самолёте находились 19 человек: два члена экипажа и 17 парашютистов", – пишет Life.

Парашютисты должны были совершить тренировочный прыжок, но при взлёте командир доложил об отказе одного из двигателей и начал возвращаться на аэродром. Во время разворота судно зацепилось за дерево и рухнуло.

Сообщается также, что самолёт был исправен. Этот вылет был четвёртым за день. 

Погибшие – два пилота и семь парашютистов. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

19.06.2021 14:27
- гость -

На потерпевшем крушении самолёте находились 19 человек:
Погибшие — два пилота и семь парашютистов итого-9.Должно вроде как отсться 10 выживших?Но 15(???) пострадавшим оказывают медицинскую помощь. У 11 из них легкие травмы.Это как?

19.06.2021 14:29
Гость

Степанов с Транслайна живой?

19.06.2021 14:50
1

Живой

19.06.2021 15:06
- гость -

Жаль ребят. Соболезнования родным.

19.06.2021 15:06
- гость -

Жаль ребят. Соболезнования родным.

19.06.2021 15:30
- гость -

19.06.2021 14:27
- гость -
это первоначально было, что 15 пострадали и 4 погибло.

19.06.2021 15:35
- гость -

19.06.2021 15:30
- гость -
Да нет же, статья была некорректна.Сейчас вроде поправили, и все стало на свои места.Но читать то и понимать новость надо перед размещением в прессе, или как?Журналисты, они такие "журналисты".

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