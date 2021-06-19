Число погибших при крушении самолёта в Кемеровской области выросло до девяти человек

Число погибших при крушении самолёта Л-410 в Кемеровской области увеличилось до девяти. Об этом сообщает ДОСААФ региона.

"На потерпевшем крушении самолёте находились 19 человек: два члена экипажа и 17 парашютистов", – пишет Life.

Парашютисты должны были совершить тренировочный прыжок, но при взлёте командир доложил об отказе одного из двигателей и начал возвращаться на аэродром. Во время разворота судно зацепилось за дерево и рухнуло.

Сообщается также, что самолёт был исправен. Этот вылет был четвёртым за день.

Погибшие – два пилота и семь парашютистов. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.