Число погибших при крушении самолёта в Кемеровской области выросло до девяти человек

Число погибших при крушении самолёта Л-410 в Кемеровской области увеличилось до девяти. Об этом сообщает ДОСААФ региона.
"На потерпевшем крушении самолёте находились 19 человек: два члена экипажа и 17 парашютистов", – пишет Life.
Парашютисты должны были совершить тренировочный прыжок, но при взлёте командир доложил об отказе одного из двигателей и начал возвращаться на аэродром. Во время разворота судно зацепилось за дерево и рухнуло.
Сообщается также, что самолёт был исправен. Этот вылет был четвёртым за день.
Погибшие – два пилота и семь парашютистов. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Комментарии
На потерпевшем крушении самолёте находились 19 человек:
Погибшие — два пилота и семь парашютистов итого-9.Должно вроде как отсться 10 выживших?Но 15(???) пострадавшим оказывают медицинскую помощь. У 11 из них легкие травмы.Это как?
Степанов с Транслайна живой?
Живой
Жаль ребят. Соболезнования родным.
Жаль ребят. Соболезнования родным.
19.06.2021 14:27
- гость -
это первоначально было, что 15 пострадали и 4 погибло.
19.06.2021 15:30
- гость -
Да нет же, статья была некорректна.Сейчас вроде поправили, и все стало на свои места.Но читать то и понимать новость надо перед размещением в прессе, или как?Журналисты, они такие "журналисты".