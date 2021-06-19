СМИ: Певицу Максим подключили к аппарату ИВЛ

По сообщению Telegram-канала Baza, известную российскую певицу Максим подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Представители артистки сообщают, что она находится в состоянии медикаментозной комы.

"Несмотря на то, что тест на коронавирус показал у неё отрицательный результат, все симптомы соответствуют ковиду и переносит она его тяжело. У певицы почти 40% поражения лёгких", – сказано в сообщении.

Ранее менеджер певицы сообщил, что она уходит со сцены. При этом представитель отметил, что вместе с клиенткой они приносят глубочайшие извинения за отменённые концерты. Певица долгое время находилась в больнице в состоянии "средней степени тяжести".