Трамвай загорелся после удара молнии в Бийске. Видео

Молния ударила в трамвай в Бийске. Инцидент произошел на Коммунарском проспекте около 19:00.

Согласно видеозаписям очевидцев, после удара молнии проводку электротранспорта замкнуло, а на крыше начался пожар. По фотографиям, опубликованным в паблике "Инцидент Бийск", видно, как один из мужчин самостоятельно пытается потушить возгорание с крыши трамвая.

Другому очевидцу удалось запечатлеть сам момент удара молнии. По словам подписчиков, этот разряд попал именно в электротранспорт.

Подробности инцидента, а также наличие пострадавших в происшествии уточняется. Движение электротранспорта по проспекту Коммунарскому временно остановлено.