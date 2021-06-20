Губернатор Алтайского края поздравил медиков с праздником

Глава Алтайского края Виктор Томенко поздравил работников и ветеранов сферы здравоохранения с профессиональным праздником. Текст поздравления опубликован на странице губернатора в Instagram.

"Второй год оказание медицинской помощи в крае проходит в условиях борьбы с коронавирусом. На передовой этой борьбы были и до сих пор остаются наши врачи, фельдшеры, медсестры и медбратья, санитарки и другие сотрудники медучреждений, – подчеркнул Томенко. – На них легла огромная нагрузка. Выполняя свой профессиональный долг, спасая людей, они жертвовали собственной жизнью. Память о них останется в сердцах земляков, которые благодаря им продолжают жить".

Глава региона отметил, что, несмотря на периоды пандемии, врачи продолжили оказывать помощь не только тем, кто страдал от ковида, но и другим больным. В частности, работали кардиологические, педиатрические, терапевтические, травматологические и хирургические отделения.

Томенко также обратил внимание, что алтайские медики, помимо профессиональных, наделены и очень важными для профессии человеческими качествами, такими как внимательность, неравнодушие, отзывчивость, решительность и самоотверженность.

Губернатор поблагодарил медицинских работников за их труд на благо населения и пожелал им здоровья, счастья и благополучия.