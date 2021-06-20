Губернатор Алтайского края поздравил медиков с праздником

Глава Алтайского края Виктор Томенко поздравил работников и ветеранов сферы здравоохранения с профессиональным праздником. Текст поздравления опубликован на странице губернатора в Instagram.
"Второй год оказание медицинской помощи в крае проходит в условиях борьбы с коронавирусом. На передовой этой борьбы были и до сих пор остаются наши врачи, фельдшеры, медсестры и медбратья, санитарки и другие сотрудники медучреждений, – подчеркнул Томенко. – На них легла огромная нагрузка. Выполняя свой профессиональный долг, спасая людей, они жертвовали собственной жизнью. Память о них останется в сердцах земляков, которые благодаря им продолжают жить".
Глава региона отметил, что, несмотря на периоды пандемии, врачи продолжили оказывать помощь не только тем, кто страдал от ковида, но и другим больным. В частности, работали кардиологические, педиатрические, терапевтические, травматологические и хирургические отделения.
Томенко также обратил внимание, что алтайские медики, помимо профессиональных, наделены и очень важными для профессии человеческими качествами, такими как внимательность, неравнодушие, отзывчивость, решительность и самоотверженность.
Губернатор поблагодарил медицинских работников за их труд на благо населения и пожелал им здоровья, счастья и благополучия.
Комментарии
НАС ЖДЕТ МНОГО СМЕРТКЙ - ......КАК ОПТИМИСТИЧНО В КОВЫЧКАХ . ОЗАГЛАВИЛИ ЖУРНАЛЮГИ СТАТЬЮ
10:25 Все, ты раскрыл заговор. Жди, за тобой скоро придут!
А Романенко присоединился?К поздравлениям . Это очень важно!
COVID-19 ещё раз доказал, кто в этом мире является ЭЛИТОЙ человеческого общества: не певцы, не 100грамщики, не актёры и политики, а именно медики! Они первыми встречают нас при входе в этот мир, они оберегают нас на протяжении всей нашей жизни и они же провожают нас, когда подходит срок, в мир иной... Преклоняю колени перед этими людми и низко кланяюсь им!