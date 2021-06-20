"Единая Россия" утвердила кандидатов в Госдуму от Алтайского края

Депутаты Госдумы Владимир Шаманов, Наталья Кувшинова и Иван Белеков возглавили список кандидатов "Единой России" в Госдуму от Алтайского края и Республики Алтай, которые включили в одну территориальную группу. Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Все представители нам понятны, мы будем поддерживать наших кандидатов. Владимир Шаманов – это фигура общероссийского масштаба, в крае и в республике он считается "своим", – прокомментировали решение съезда член генсовета "Единой России", губернатор Алтайского края Виктор Томенко. – Наталья Кувшинова и Иван Белеков – депутаты, которых очень хорошо знают на территориях. Это люди, на которых можно опереться, они поведут за собой партийцев".

Напомним, на выборах в Госдуму 2016 года Шаманов вошёл в список "Единой России" по Ульяновской области под номером один. В результате он был избран депутатом ГД, где возглавил комитет по обороне. Есть у Шаманова и опыт губернаторской работы: с января 2001 года по ноябрь 2004-го он возглавлял Ульяновскую область.

Наталья Кувшинова в 2016 году впервые избрана в Госдуму по партийному списку "Единой России" от группы Томск – Кузбасс – Алтай. В том же году стала председателем подкомитета Госдумы по молодёжной политике.

Иван Белеков также впервые вошёл в Госдуму в 2016 году. До этого на протяжении 10 лет возглавлял Госсобрание Республики Алтай.