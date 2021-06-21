Ещё 24 человека заболели ковидом в Горном Алтае

В Республике Алтай за прошедшие сутки выявили 24 случая COVID-19. Об этом в понедельник, 21 июня, сообщает оперштаб региона.

Коронавирус подтвердился у девяти жителей Горно-Алтайска, у пяти жителей Кош-Агачского района, у четырёх жителей Усть-Канского района, у трёх жителей Усть-Коксинского района, у двух жителей Улаганского района и у жителя Шебалинского района.

За весь период в регионе зафиксировали 17 536 заражений. Из этого числа вылечились 16 896 человек, в том числе девять – за последние сутки.

Ранее в Горном Алтае умерло 284 пациента с коронавирусом. В 239 случаях непосредственной причиной смерти стал ковид.