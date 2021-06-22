В ручном режиме. Как на Алтае встречают третью волну и грозит ли краю новый коллапс

Количество заболевших коронавирусом на Алтае стремительно увеличивается уже две недели. Только за последние семь дней, с 14 по 20 июня, ковидных больных в крае стало больше сразу на 20%. И динамика пока только ухудшается, признала на пресс-конференции 21 июня специалист алтайского Роспотребнадзора Ольга Егорова. Теперь алтайские медики вновь разворачивают ковидные койки и разбираются, какие штаммы вызвали в крае эпидемиологический всплеск. О том, почему подъём заболеваемости пришёл раньше, чем его ждали, почему ковид перестал быть болезнью пожилых и почему медики в этот раз более оптимистичны – в нашем материале.

Непрогнозируемый всплеск и "молодеющий" вирус

В мае 2021 года ситуация с заболеваемостью коронавирусом на Алтае не просто стабилизировалась, а даже начала улучшаться, рассказала Егорова. Но теперь всё иначе: с 6 июня больных становится всё больше. Причём темпы распространения инфекции тоже растут.

"На неделе с 7 по 13 июня количество новых случаев увеличилось на 9% – 489 человек. А уже на минувшей неделе, с 14 по 20 июня, новых заболевших стало больше сразу на 20% – 583 случая. Учитывая предыдущую стабильность, это очень значительное увеличение. И сейчас, уже на этой неделе, Роспотребнадзор продолжает отмечать рост числа случаев", – сообщила Егорова.

По её словам, новая волна заболевания отличается от предыдущих по структуре. Если раньше, заметила Егорова, больше всего заболевали пожилые, то сейчас вирус "косит" молодых. Основная часть новых заразившихся – жители региона от 18 до 40 лет. Бессимптомно, по данным Роспотребнадзора, болеют только 7% от общего числа. Остальные 93% – пациенты с симптомами ОРВИ (68%) и пневмонии (32%).

Количество КТ-исследований за последнюю неделю увеличилось в три раза. Во столько же раз больше стало и обращений в скорую помощь с симптомами ОРВИ и ковида. В Барнауле за две недели нагрузка на экстренную службу выросла на 30%.

Есть, кстати, среди заразившихся и те, кто уже либо переболел ковидом, либо успел привиться. Так, почти из 290 тысяч человек, кому поставили прививку от коронавируса, 184 подхватили вирус. Столь низкий процент лишь подтверждает эффективность вакцинации, отметила представитель регионального Минздрава Жанна Вахлова. По её словам, 120 жителей края заболели после первой прививки, а 64 – после второй. И в большинстве случаев люди заражались, когда с момента укола прошло не больше двух недель. Другими словами, иммунитет ещё попросту не успел сформироваться.

Почему сейчас?

Приход третьей волны на Алтае прогнозировали заметно позже – в сентябре, когда традиционно увеличивается заболеваемость ОРВИ. Но нынешняя ситуация лишь подтверждает: в случае с ковидом делать прогнозы бессмысленно, отмечает главный внештатный инфекционист регионального Минздрава Валерий Шевченко. Точных причин всплеска заболеваемости пока никто назвать не может.

Вполне возможно, свою роль сыграли постоянные мутации вируса, отметил инфекционист. А также то, что молодёжь в Алтайском крае прививается крайне неохотно. Среди всех, кто записался на вакцинацию в регионе, только 18% – люди от 18 до 29 лет. Согласна с Шевченко и Вахлова.

"Вирус же мутирует. Приспосабливается, поскольку не может жить во внешней среде, без человека. Для пожилых мы защиту нашли – они пошли вакцинироваться. А молодые, которые беззаботно к этому относятся, стали более беззащитны", – отмечает специалист.

В Роспотребнадзоре же уверены: жители края совсем расслабились и получили вполне ожидаемый исход.

"Молодёжь жила свободно: люди ходили на массовые мероприятия, посещали клубы и дискотеки. Перемещение населения и между субъектами, и внутри Алтайского края было активным. Именно молодые меньше всего соблюдают меры предосторожности. Сами видите, как у нас сейчас масочный режим соблюдается: маски не надевают ни в магазинах, ни в транспорте. Народ расслабился", – отметила Ольга Егорова.

Так или иначе, теперь медики и санитарные власти вынуждены думать, как избежать повторения коллапса, который Алтайский край пережил осенью 2020 года.

Без госпиталей не обойтись

С 6 июня краевой Минздрав стал наращивать коечный фонд. Хотя только в мае к привычному режиму работы вернулась барнаульская горбольница № 5 (РТП), которая была главным ковидным госпиталем в регионе. А в начале июня власти закрыли ковидный госпиталь в Новоалтайске, вновь открыв для пациентов профильные отделения городской больницы имени Л.Я. Литвиненко.

Снова целиком отдавать больницы под ковидные госпитали специалисты не спешат: пока ситуация не настолько критичная, чтобы бороться с коронавирусом в ущерб плановой медпомощи. Но койки очень быстро заполняются, а потому в Минздраве оперативно разворачивают новые. Только с 20 по 21 июня специалисты ведомства увеличили число ковидных мест с 1382 до 1840 коек, чтобы иметь комфортный запас. Но сейчас всё это делается без паники, которая была осенью 2020 года, отметила Вахлова. По её словам, алтайские медики уже наработали достаточный опыт в борьбе с инфекцией. И теперь могут развернуть ковидный госпиталь в регионе всего за день.

"Мы специально не закрывали ковидные отделения в районах края. У нас они всё ещё действуют в Каменской, Славгородской и Алейской ЦРБ. Куда бы пациент ни обратился, его положат в инфекционное отделение. А дальше уже проведут обследование и решат, нужно ли отправлять человека в ковидный госпиталь. Инфекционные отделения – это, можно сказать, такие сортировочные площадки, которые нам очень нужны. А в Барнауле все госпитали мы оснастили компьютерными томографами. И вся диагностика проводится сразу на месте. Уже в приёмном покое мы можем определить, ковидный пациент или нет", – рассказала Вахлова.

При этом она подчеркнула, что пока количества мест достаточно: осенью и зимой Минздрав сформировал хороший резерв. И теперь специалисты "в ручном режиме" контролируют, куда направлять пациентов. По словам Вахловой, за время "стабильности" крайздрав успел провести ревизию всех ковидных госпиталей и дополнительно оснастить палаты кислородом. Кроме того, ведомство усилило реанимационную службу в крае, закупив новое оборудование. Сформирован и резерв кадров, которые всегда готовы приступить к работе во вновь открывающихся госпиталях.

Самая сложная ситуация, по словам Вахловой, – со скорой помощью. Количество медиков ограничено, а потому нарастить мощности Минздрав не может.

"Зато у нас есть определённый резерв автомобилей. Если нагрузка снова будет большой, то мы будем разделять бригады, чтобы численно количество действующих машин увеличить. А в диспетчерские службы будем привлекать волонтёров из числа студента. Очень надеемся, что ситуация октября не повторится", – отметила специалист.

Всем, кто почувствовал симптомы ковида или даже простого ОРВИ, Вахлова рекомендует немедленно обращаться к врачам. Только так медики смогут определить заболевание и, если нужно, изолировать человека. И, конечно, выписать ему бесплатные лекарства, которые с зимы начали поступать в регион.

"У нас сформирован огромный запас лекарственных препаратов для лечения ковида. Их могут получить все пациенты с клиникой – не только коронавирусные. Мы сразу проводим обследование и назначаем пакет лекарственных препаратов. Даже если ковида нет, а симптомы сходные. Это прописано во всех нормативах. Плюс, временные рекомендации ещё будут изменяться. Возможно, скоро появятся другие группы препаратов, которые мы будем выдавать бесплатно", – объяснила представитель Минздрава.

И всё же главная надежда алтайских медиков – на вакцинацию. Пусть в крае пока и привили всего 30% от запланированного минимума, есть ещё много переболевших людей, заметила Вахлова. Если они и заразятся, то болезнь будут переносить легче, чем в прошлый раз. Поэтому на Алтае надеются, что новая волна коронавируса будет не такой страшной, как предыдущая.

"Давайте поборемся вместе"

И привиться, кстати, всё ещё можно. В Минздраве даже изменили работу мобильных комплексов, чтобы охватить вакцинацией как можно больше людей. Теперь пункты будут работать не с 10 до 16 часов, а с 8 до 20. И выезжать на предприятия, которые готовы привиться коллективно.

Инфекционист Шевченко уверен, что жители региона сейчас не менее ответственны за масштаб эпидемии, чем медики.

"Если уж мы боремся с общей бедой, то не должно быть всё на здравоохранении. Медики выводы сделали и готовы. Но и население должно быть активным. Особенно те, кто ещё не сделал выбор в вопросе вакцинации. Можно внести свой вклад. Чтобы уже начавшийся эпидподъём мы перенесли легче. Давайте поборемся вместе", – призвал Шевченко.

Кстати, в Минздраве отметили, что уже в конце прошлой недели желающих привиться заметно прибавилось. 17 июня в крае вакцинировали около 3,5 тысячи человек, а 18 июня – 4,5 тысячи человек. И это при том, что раньше на прививку приходило не больше 2,5 тысячи человек день. Но и это не предел: на недавнем заседании оперштаба глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов отметил, что медучреждения региона могут прививать до 15 тысяч человек в день – было бы желание у людей.