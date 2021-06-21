14-летняя девочка погибла от удара током в бане в Алтайском крае

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели 14-летней девочки, которую ударило током в бане. Инцидент произошёл утром 19 июня в одном из сёл Тальменского района.

Как сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на пресс-службу ведомства, предварительно установлено, что отец ребёнка самостоятельно установил душевую кабину и водонагреватель в помещении с нарушением правил технической безопасности. В результате девочка получила травмы, от которых скончалась на месте.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Назначен комплекс судебных экспертиз, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.