Вторник, 22 Июнь, 09:49

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,2
€ 86,89
17°


5334204 +17378
Обь
364см -14

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День поля 2021 Евро 2020Коронавирус на Алтае
Новости

Индийский врач назвал опасные симптомы дельта-штамма коронавируса

, ИА "Амител"
По словам Абдула Гафура, кроме типичной картины "простуды", эта разновидность COVID-19 отличается четырьмя опасными проявлениями
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Индийский штамм коронавируса, который называют дельта-вариантом или B.1.617, может проявляться четырьмя новыми опасными симптомами. Об этом сообщил врач-инфекционист из индийского города Ченнаи Абдула Гафура.

Как сообщает Express, медик отметил, что симптомы дельта-варианта COVID-19 схожи c признаками простуды: головная боль, насморк и боль в горле могут указывать на наличие инфекции. Однако к настоящему времени выявлено четыре новых симптома болезни: диарея, нарушение слуха, тяжёлые желудочные расстройства и образование тромбов, приводящих к гангрене.

Эксперты отмечают, что новый вариант вируса пока "непредсказуем" и наличие любого из вышеперечисленных симптомов может указывать на инфекцию.

"Но нам нужны дополнительные научные исследования, чтобы проанализировать, связаны ли эти новые клинические проявления с B.1.617 или нет", – подчеркнул Гафур.

Отдельно издание отметило, что ведущие врачи Индии, которые лечат пациентов по всей стране, также выделили наиболее распространённые симптомы у заболевших дельта-штаммом. Это боль в животе, тошнота, рвота, потеря аппетита, потеря слуха и боли в суставах.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июнь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30            
09:45
Одну из центральных дорог отремонтируют в барнаульском посёлке Авиатор 0
09:31
Гинцбург раскрыл главную "хитрость" индийского штамма коронавируса 1
09:17
"Только реальные дела": секретарь алтайских единороссов рассказал об итогах съезда партии 2
09:05
Увлекательное путешествие по железной дороге Алтая. Станция Камень-на-Оби 0
08:53
В Барнауле почтили минутой молчания память павших в Великой Отечественной войне 0
08:42
В каких странах быстрее всего вакцинируются от коронавируса. Инфографика 2
08:29
В ручном режиме. Как на Алтае встречают третью волну и грозит ли краю новый коллапс 5
08:14
Клава Кока снялась голой для обложки Playboy и показала фото 2
08:01
С ним живут, его побеждают: что надо знать о раке, как его распознать и не допустить 0
07:51
Чем опасен новый штамм коронавируса дельта и какие у него симптомы? 0
07:35
Чтобы помнили. Малоизвестные фото Великой Отечественной войны 4
07:23
Ограничений всё больше. Где и что запретили в России из-за третьей волны коронавируса 26
07:04
"Митинги будут постоянными". Дольщики ЖК "Парковый" намерены биться за достройку домов 12
06:51
Хуже не будет. Алтайский инфекционист ответил, что лучше: переболеть ковидом или привиться 0
06:37
Индийский врач назвал опасные симптомы дельта-штамма коронавируса 0
06:21
Моё тело – моё дело. В соцсетях спорят о добровольно-принудительной вакцинации от COVID-19 13
06:03
Ливни, град и грозы: прогноз погоды в Алтайском крае на 22 июня 0
23:43
Такой день. Вакцинация выездными бригадами в Алтайском крае и отмена Дня города в Бийске 0
23:15
Путин поручил сдержать рост тарифов на электричество в Сибири 5
22:48
Неадекватного голого мужчину задержали возле барнаульской многоэтажки 0
22:15
14-летняя девочка погибла от удара током в бане в Алтайском крае 2
21:43
Минздрав РФ выработал рекомендации по ревакцинации от коронавируса 0
21:19
В МЧС раскрыли подробности пожара возле автосервиса в Барнауле 1
20:39
Российский эксперт опроверг связь ревакцинации с новым индийским штаммом коронавируса 0
20:09
Крупный пожар произошёл на территории автосервиса в Барнауле 0
19:49
Власти и жители Первомайского района обсудили строительство мусорного полигона 2
19:37
Медики посетят алтайские предприятия для вакцинации сотрудников 3
19:13
У хоккейного клуба "Динамо-Алтай" сменился главный тренер 1
18:57
ГИБДД Алтайского края открыла "охоту" на должников 3
18:39
Путин потребовал честных выборов в Госдуму 12
18:25
Свадьбе всё-таки быть. Дилара сделала предложение Моргенштерну 3
17:59
Прохожие избили водителя внедорожника, который сбил пенсионерку на переходе в Барнауле 7
17:50
В Бийске отменили празднование Дня города из-за антиковидных мер 0
17:36
В Кремле назвали ревакцинацию от коронавируса "неизбежной" 3
17:22
В Алтайском крае увеличивают число коек для ковидных больных 7
17:07
Уголовное дело о гибели четырёх рабочих при сходе снега в Заринском районе передали в суд 0
16:53
Барнаульца приговорили к колонии за развращение детей по интернету 1
16:40
Коммунальный фонтан забил из-под земли в Барнауле 1
16:26
В России за сутки выявили 17 378 случаев COVID-19 1
16:14
Глава Центробанка объяснила, почему раздача денег населению – плохая идея 21
16:02
"Мало отличаются". Алтайские медики не видят проблемы в появлении индийского штамма ковида 4
15:50
В Барнауле на полмесяца перекроют участок улицы Чкалова 0
15:38
В Новосибирской области отменили все массовые мероприятия из-за коронавируса 3
15:25
Алтайские врачи оценили состояние детей из попавшей под поезд машины 6
15:14
Ни тишины, ни воздуха. Барнаульцы пожаловались на застройщика, который лишает их двора 11
14:53
Врач назвал несочетаемые с творогом продукты 0
14:40
184 человека заболели ковидом после вакцинации в Алтайском крае 49
14:25
Эксперт назвал сроки снижения заболеваемости коронавирусом в России 0
14:12
Штормовое предупреждение в Алтайском крае продлили до 22 июня 0
13:47
Житель Алтайского края купил по акции несуществующий бензин 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.