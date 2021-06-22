Индийский врач назвал опасные симптомы дельта-штамма коронавируса

Индийский штамм коронавируса, который называют дельта-вариантом или B.1.617, может проявляться четырьмя новыми опасными симптомами. Об этом сообщил врач-инфекционист из индийского города Ченнаи Абдула Гафура.

Как сообщает Express, медик отметил, что симптомы дельта-варианта COVID-19 схожи c признаками простуды: головная боль, насморк и боль в горле могут указывать на наличие инфекции. Однако к настоящему времени выявлено четыре новых симптома болезни: диарея, нарушение слуха, тяжёлые желудочные расстройства и образование тромбов, приводящих к гангрене.

Эксперты отмечают, что новый вариант вируса пока "непредсказуем" и наличие любого из вышеперечисленных симптомов может указывать на инфекцию.

"Но нам нужны дополнительные научные исследования, чтобы проанализировать, связаны ли эти новые клинические проявления с B.1.617 или нет", – подчеркнул Гафур.

Отдельно издание отметило, что ведущие врачи Индии, которые лечат пациентов по всей стране, также выделили наиболее распространённые симптомы у заболевших дельта-штаммом. Это боль в животе, тошнота, рвота, потеря аппетита, потеря слуха и боли в суставах.