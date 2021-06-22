Клава Кока снялась голой для обложки Playboy и показала фото

Российская певица Клава Кока снялась обнажённой для обложки журнала Playboy. Фотографию она опубликовала на своей странице в Instagram, признавшись, что раньше у неё не хватило бы смелости на такое.

"На самом деле, я всегда была очень скромной девушкой, и каждые новые эксперименты навстречу женственности всегда давались мне непросто, – написала популярная исполнительница. – Недавно я даже фотки в купальнике стеснялась выкладывать... Но я выросла".

Кока заявила, что сейчас чувствует себя максимально привлекательной и желает этим делиться. Она также заинтриговала поклонников, заявив, что самое интересное не на обложке мужского журнала, а внутри.

Ранее Клаву Коку включили в пятёрку музыкальных исполнителей, чьи клипы пользовались наибольшей популярностью в русскоязычном сегменте видеохостинга YouTube в 2020 году.